陳展鵬否認老婆有喜　張子丰唔肯認同王菲拍拖：識咗兩年

藝人陳展鵬、林夏薇、郭柏妍、王菲及張子丰等到尖沙咀出席劇集《逆天奇案2》祝捷會，眾演員送上親手寫節賀卡慶祝姜大衛（John）在金像奬頒獎典禮上獲得「最佳男配角」，又送上蛋糕為鍾澍佳慶祝生日，場面熱鬧。薇薇對於劇集有好成績大感開心，笑言完成祝捷會後要努力減肥，她和展鵬更表示下次要請食飯為John哥慶祝，展鵬表示：「我返無綫第一套劇《ID精英》就係同John哥合作，佢做我爸爸，呢位前輩好難得，佢每個角色都保留初心，雖然呢套佢係單元主角，但都同我哋打成一片，教識我哋謙虛，所以要袋喺身。」

有網民不滿薇薇劇中戲份少，又戥她不值，對此薇薇坦言也收到很多訊息，她稱：「我啲朋友都有send訊息問我，就連屋企工人姐姐都有追，佢哋話追咗好耐見我好少出場，不過大家畀啲耐性，後面會根據故事發展，我嘅出場亦愈嚟愈多。」

薇薇又指明天一場和馮盈盈「攤牌」的戲份令她印象深刻，她稱：「現實生活上係唔會咁對峙，等於再揭瘡疤，嗰種內心掙扎我自己都幾鍾意，不過盈盈會爆發啲，我就內心戲啲。總之大家繼續追落去，會愈嚟愈好睇同精彩。」

而早前單文柔開直播期間關掉了濾鏡，由於身材圓潤被網民懷疑「有喜」，對此陳展鵬否認道：「唔係，有咗咁大件事我點會唔知，不過佢由頭到尾都準備緊嘅，有好消息我哋會話畀大家知。」

前港姐王菲和緋聞男友張子丰一同受訪，早前張子丰為女友慶生令戀情曝光，二人直認因拍攝《法言人》而認識，問當時是否已撻着？兩人異口同聲指：「嗰時認識嘅。（幾時開始拍拖？）一直都了解緊。」張子丰指感情上不會特別高調，但又承認雙方已見家長，張子丰稱：「我見過佢家人，因為請佢哋一齊睇尹光演唱會。」至於二人拍拖已多久？張子丰自爆：「得我哋兩個知，總之識就識咗兩年。（怕公開影響工作？）希望專注工作。」張子丰又透露跟無綫已完約，未來會轉做幕後搞製作公司及唱片公司，王菲聞言即謂：「簽埋我囉，我都有搵老師學唱歌㗎！」張子丰指有聽過對方唱歌，笑言叫得王菲都應該要唱歌。