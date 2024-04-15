張敬軒送學位畀洪嘉豪：做哥哥緊係要供書教學！

歌手洪嘉豪（Kaho）昨晚（14日）舉行演唱會尾場，並邀得張敬軒（軒仔）擔任嘉賓，將全場氣氛推上最高潮，兩人合唱了《青春告別式》及《 逆時車站》之後互相擁抱，Kaho向軒仔表示：「我真係好多謝你，做人嘅嘢，講得出做得到，上次我話我上到紅館我會請返你，我做到啦！」

軒仔表示在台下看着Kaho演出，人生第一次感覺由細見到大的小孩子，真的長大了：「嗰個放咗學嘅波牛，嚟搵佢媽咪（軒仔前經理人）收工，同我一齊食飯嘅佢，今晚已經係男神一樣。今日仲同我講好驚好震，但一升台佢就已經Prince Charming咁啦，係咪？」全場報以熱烈歡呼認同聲音。

軒仔笑言不知由何時開始，去紅館做嘉賓要送禮：「今日我都帶咗份禮物嚟，既然你成日話我似你哥哥，做哥哥就緊係要供書教學，所以我幫你安排咗個學位！」此語一出，令Kaho及全場嘩嘩聲，他續說：「喺我人生之中，我覺得最大最大遺憾係我冇好好讀書，讀唔到大學或者一啲我鍾意嘅藝術課程，所以我幫你報讀咗...呢間學院嘅online課程！你哋唔好笑，我好認真㗎，呢個課程係有証書㗎！上堂時間係2024年秋天，亦都唔會擔誤到你幕前工作，因為上堂時間係美國時間，香港凌晨！」然後把報讀課程的報名認證文件給Kaho看，並謂：「我blur咗個報讀價錢，我一共同你報咗5個課程，全個證書上堂上到2025年冬天。」Kaho及後認真向軒仔感謝及承諾謂：「我會好好讀書，祝我學業進步！」又問讀完有冇畢業帽？軒仔就話：「呢個課程同真係去大學返學係一樣，甚至讀嘅嘢比去波士頓讀更多，你讀哂嘅頂畢業帽，我送畀你！」

另外，昨晚Kaho與戰車一同升台唱《黑玻璃》，唱到大半，他突然情緒失守大哭，而且一直喊足3首歌才識停，歌迷見他喊到唱不到，馬上全場大合唱，場面感人。事後他於台上向觀眾解釋：「尋晚第一場，大家睇片可能覺得冇乜嘢，但係我覺得自己做得好差好差，去到《黑玻璃》之後，我簡直係唔想再唱，唔想再上台，但係今日我覺得自己唱得好好，點解尋日我會咁，好激氣。尋晚我返到屋企，我同阿媽講，個個都叫我enjoy，但係我冇一刻enjoy到！我好失望，成個騷唔知自己做緊乜嘢。」