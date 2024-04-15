梁朝偉6奪影帝惹爭議　王晶建議效法譚詠麟唔攞獎

《第42屆香港電影金像獎頒獎禮》昨晚（14日）舉行，賽果引起不少爭議，除了余香凝被指「時勢造影后」外，梁朝偉憑《金手指》6膺最佳男主角，不少網民質疑他這一次的表現不足以稱帝，替《白日之下》林保怡等對手不值，連導演王晶都話偉仔不配攞影帝。

王晶今日在社交網出Post，透露昨晚他帶埋「晶女郎」邱意濃出席金像獎頒獎禮：「與好友朱偉傑，邱意濃等去金像獎盛會，多年來我一直支持，即使自己從未提名，但仍非常擁護香港這獨樹一幟的電影盛會。」

他接着點評今屆賽果，直指偉仔不值得攞影帝：「今年賽果最佳影片《毒舌大狀》，女主餘（余）香凝，女配梁雍婷，男配姜大衞都是實至名歸，尤其John哥，應該給他了。反而《金手指》絕不是梁朝偉最佳演出，有點過火，比《色，戒》，2046的內斂相差很遠。」他更建議偉仔效法當年譚詠麟，張國榮宣布不再領獎，把機會給年輕一代。

王晶的一番言論引起網民熱議，有網民指他精警，亦有人直指王晶言論令人反感：「梁朝偉現在已不需要金像獎，但現在的金像獎很需要梁朝偉」、「我要是王晶，我就會宣布把我全部身家捐掉」、「道德綁架之前不如先管好自己。」