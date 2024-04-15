冼靖峰輕軌瞓覺相全曝光　網民：睡相都咁靚仔！

聲夢出身的冼靖峰（Archie）在《亞洲超星團》中威水勇奪季軍，成為香港代表成團LOONG 9，更被封為「妙音龍子」，可是之後分拆成Loong9-S及Loong9-V，Archie變了「孤兒仔」在香港發展，之前LOONG 9官宣集訓都冇佢份，好慘！

不過Archie日前與一班《聲夢傳奇》的學員於澳門進行拍攝工作，總算有工開，原來他們到澳門拍攝竟然是自己坐車去。因為有澳門的網民在輕軌上巧遇Archie，還拍了他在輕軌上睡着的片段。該網民在社交平台寫道：「睡相都咁靚仔！」但卻被其他網民在留言指摘，指該網民「唔係咁禮貌」。

片中可見Archie在輕軌上睡得很甜，而輕軌停下後他便醒過來，他很快就發現有人正對着他拍攝，睡眼惺忪的他便立即擺出一個尷尬而不失禮的微笑。有網民見到有人偷拍Archie的睡相後就留言：「人哋瞓緊無端端影人哋好似有啲唔係咁禮貌，佢醒咗都有啲無奈」、「就算人地好出名，都要畀啲私隱度人！」而該網民亦有反省自己拍下Archie的睡相，亦有網民留言大讚Archie「瞓都瞓得靚仔過人！」