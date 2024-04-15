黎明詩告別禮　遺作送給好友莫鎮賢

90年代玉女歌手黎明詩（Stephanie）上月尾因癌症離世，終年58歲。今日（15日）假大圍寶福紀念館舉行告別禮，明早10時舉行告別儀式，靈柩隨即運往富山火葬場進行火化，而喪禮沒有任何宗教儀式。

靈堂布置簡潔，遺照由Stephanie同性密友Kelly揀選，是一張Stephanie面帶微笑的相片，橫匾寫上永遠懷念，靈堂擺放滿親友的花圈，而跟Stephanie胞妹和胞弟並排坐的Kelly，其心形花圈放在靈堂正中央，並寫上「親愛的Stephanie，讓我心和妳心，長伴千世紀。摯愛Kelly」；Stephanie生前圈中好友陳德森、黎瑞恩、歐陽震華、陳偉霆及蘇永康等均致送花圈悼念，而梁思浩、林志美、錢小豪及韋綺姍等則相繼到靈堂致祭。

Stephanie生前好友唐麗球（波波）、莫鎮賢、音樂人范景能（Benson）一同受訪，莫鎮賢分享Stephanie復出後最後幾個月的相處時光，指她初期其實戰勝過癌病，得知自己正在籌備一張新唱片，Stephanie即自薦擔任其中一首歌MV女主角，所以去年底二人拍了一首MV，他稱：「我近期先知佢幫我拍嗰日已經復發咗，開始做番化療同電療，可能佢唔想推我，想送個禮物畀我，所以呢首歌係佢遺作。」

莫鎮賢又指圈中要找真心朋友很難，但Stephanie跟他們就像兄弟姊妹一樣：「好欣賞佢樂觀同正能量，同埋佢唔麻煩朋友，佢有時傻傻哋，但好識照顧朋友。」問到Stephanie可有遺願？莫鎮賢指她唱了一首佛教歌後感到好安詳，本想跟她合唱一首，可惜再沒機會，但他表示會約Kelly見面，因為看到她便等於看到Stephanie。

至於波波則透露Stephanie抗癌的路上十分堅強，不讓親友擔心，她哽咽表示：「佢要佢嘅葬禮大家都開心，因為佢係party girl，佢想大家開心，希望佢個葬禮大家都靚靚出席，用正能量去面對。」

波波又表示：「Stephanie臨終時已經昏迷，不過成班朋友同林志美圍住唱《偶遇》畀佢聽，佢好鍾意呢首歌，見佢隻眼同嘴都有反應。」波波又指Kelly對Stephanie關懷備至，會帶Stephanie到不同國家治療，直到後期Stephanie不能走路。

Benson透露Stephanie生前錄了3、4首佛教歌，但她錄到第4首時身體已不太理想，但她都硬住頭皮完成，所以十分好感激她，但仍有4首後期仍未完成，故將她已錄的幾首歌串連，然後於靈堂上播放，讓Stephanie可以欣賞自己歌聲。