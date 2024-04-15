per se加盟Sony即出新歌　MV玩火箭險燒親腳

組合per se早前宣布加入新公司，隨即推出新歌《也許沒有未來神》，歌曲由成員Sandy及Stephen共同作曲、編曲及監製，歌詞部分由Sandy操刀。歌曲靈感來自年輕人遇上問題時有時會走進牛角尖，也許有人會認為「神」會給予指引，但所謂的「未來神」（寓意成年人），可能只代表著周遭的聲音，試圖讓你認為遵從既有的標準一套便是最好的選擇，但每個人自身也有想法，找到自己獨特的角色，比起滿足別人的要求更為重要，Stephen說：「歌曲寫一個欠缺自信嘅學生去搵預言家角色嘅『未來神』，呢個神對學生提供ABCD套餐，只要跟住做就會引領到以後做唔同嘅職業，但呢啲『未來』都唔係學生自己想要想做嘅，『未來神』所講嘅嘢就如親人或老師，會認為某啲職業先搵到錢，同埋先叫成功同有地位，但對學生嚟講，呢啲人並非神，而『未來神』係咪存在都唔重要，因為冇人確實知道未來會點，反而自己去發掘自己所想，即使未必係世俗所認為嘅成功，但搵到自己嘅角色先係對得住自己，亦係成功嘅一種。」

per se去年已有三首歌曲找來著名導演麥曦茵執導MV，今次繼續合作，更有驚險事發生，Stephen表示：「同之前一樣無論MV橋段或者故事發展，都係我哋一齊傾一齊度，今次亦係第一次有咁多夜晚嘅場景。其他演員晏晝已經開工，但我同Sandy夜晚10點開始拍到凌晨4點。拍攝地點喺山上面，大家都要開著自己手機燈好小心睇清楚條路驚仆親，都幾難忘。今次更加係我哋第一次玩火，當中Sandy要射出一支燃燒嘅箭，由於Sandy好驚火，我都好擔心佢，第一次因為射得唔好跌咗喺Sandy腳側邊嚇親大家，好驚燒著佢，好彩練多幾次之後Sandy愈來愈純熟。

加入新公司，對於per se也是一個挑戰，Stephen坦言以前做獨立歌手，出歌只當試驗，亦不需要跟別人交代太多，加入公司後，很多事情都要跟時間表去做，未來per se會計劃推出專輯和舉行音樂會，繼續推出英文和廣東歌，和不同國際單位合作，他們更希望跟管弦樂團合作，尋求更多外地音樂節演出機會，將音樂帶給更多人。