陳楨怡操弗學武術　9月再比武望攞獎

莊思敏、陳楨怡、敖嘉年、黃百鳴等，今晚（15日）到銅鑼灣出席內地電影《第二十條》首映，曾在大陸拍劇兩年的陳楨怡對內地劇集和電影相當欣賞，加上要學習普通話，所以經常棒場，最喜歡是仙俠劇，希望將來有機會參與拍攝，她說：「依家裝備自己先，自己一路有學緊武術，9月會再參加比賽。」曾經贏得武術比賽獎牌的她問到可有信心再攞獎？她說：「師兄、師傅都畀我好大壓力，都希望我可以再攞獎，依家一個星期練三次，其他日子都會去練體能同埋操腹肌，因為武術、武劍好需要腹部力量，希望到時有好表現。」

莊思敏近年積極在內地發展，她將會在港逗留一段時間為無綫拍攝劇集，由於在內地有「帶貨」經驗亦會為公司直播賣手袋，問到會否自己買埋一份？她笑說：「都會㗎，因為好多時直播都會有優惠。」

她指內地帶貨與香港的消費模式有點不同，因內地可退貨，網民往往是衝動式消費，搶買後覺得不合適就會取消，相對亦影響收入。

除了帶貨她在內地亦經常拍攝短片和短劇，亦有意與朋友投資，自己策劃拍攝短劇，她說：「大概要六位數字，靠點擊、廣告賺錢，成本唔算好多，有機會刀仔鋸大樹。」