李駿傑同Serrini合唱新歌別注版　最緊要夠妖

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）最新單曲《唯美本尊》找來歌手Serrini填詞，早前拍攝MV時，對方更偷偷現身客串演出，令Jeremy驚喜萬分，亦因為這個緣故，令Jeremy產生邀Serrini推出合唱版的想法，日前他們更為此拍攝了特別版MV。

Serrini上次在MV客串時，興之所至飾演住在Jeremy樓下的鄰居，其演出成為了MV的彩蛋。其實Serrini當日有向Jeremy教路如何演繹《唯美本尊》這首歌，Jeremy表示：「佢同我解釋點解咁寫，要擺咩語氣會好啲，我聽住佢唱，就覺得佢唱得好好聽！真係要同佢合作，所以拍完MV嗰晚就即刻問經理人可唔可以合唱，然後經同事幫忙，促成呢件事。」近期Serrini都旅居外地，鮮有在港，但剛巧另有工作安排要回港一趟，Serrini特地抽空錄音兼拍MV，《唯美本尊》合唱版也就此誕生。

Jeremy稱很喜歡這個合唱版：「當日錄音係我錄先，跟住Serrini錄，本來我錄完就可以走，但我唔肯走，要留喺度聽埋先。之前我聽到冇任何混音嘅版本都已經好好聽，到聽到完整版本，係非常鍾意。」Serrini在錄音室聽過Jeremy現場錄音的表現，也大讚他要妖要放鬆都可以按指導即時做到，十分專業，Serrini更說：「我係幾驚訝，Jeremy把聲幾入咪，同埋佢一嚟到就話食咗嘢OK可以即刻錄。監製驚佢嚟自男團，要跳舞，唱歌會唔會要多啲時間Warm Up，又唔係，一入嚟就準備好，歌詞又唔使睇！」Jeremy聽到這裏即說：「自己歌嘛！如果唱唔到好大鑊，哈！」

在製作新歌之始，Jeremy簡單地寫了短短的內容，他回憶內容道：「其實嗰陣我係想話，世界有好多負能量，有好多唔好嘅人與事喺我哋身邊發生，好多時候我哋冇辦法去改變佢，最多只能忽視佢，希望用呢首歌教大家點樣去忽視呢啲事情。」Serrini直言很想將Jeremy提到的負面情緒，變成了正能量，她道：「歌名如果用『唯我獨尊』太過硬，然後就諗到『唯美本尊』，因為我哋成日覺得Jeremy好靚，但點樣再Elegant啲？依家佢染金毛就更加係『唯美本尊』嘅樣。」

而這個唯美形象的Jeremy，除了在《唯美本尊》MV出現外，今次在特別版MV中亦再度現身，作為故事的延續，拍攝特別版MV時，Jeremy表現緊張，Serrini大爆：「頭先拍MV時，要Jeremy挨埋嚟，佢好似唔知點算好，勁緊張，好有趣！」Jeremy難為情表示：「係呀，我驚你介意呀！」而Jeremy了解到Serrini的「底線」之後，也愈演愈放，本尊的氣燄也慢慢散發出來，與Serrini擦出前所未有的妖艷火花。