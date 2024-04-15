193自爆不婚主義　豪言：啱就一齊唔啱就飛！

組合ERROR成員郭嘉駿（193）近日推出新歌《B出口》，歌詞道盡了193的戀愛心聲，一對情侶在一起，另一半未必完全適合自己，很多時就會要求對方作出改變去遷就自己，他指：「好似我之前拍節目《戀講嘢》咁㗕，唔啱咪分手囉，點解要逼人變成你鍾意嘅樣，你本身鍾意佢就係鍾意佢個人嘛，你改變咗佢，係你想改變佢成為你心目中嘅模樣。」

193的愛情觀是「啱就一齊，唔啱就飛」，無謂浪費大家時間，或者勉強去遷就，他滔滔不絕表示：「所以我都唔係特別想有婚姻呢個概念，適合嘅自然會一世，唔適合嘅，你結咗婚點都係枷鎖，都會分開或唔開心，咁我愛情觀念係但求開心就得，無話一定長久，兩個人相處到自然長久。」193承認自己是無婚主義者，他說：「點解要結婚？係因為生咗個仔，無理由話呢個係我媽咪男朋友，要有法律效力，對個小朋友負責任，但係如果冇小朋友，結唔結婚對我嚟講唔係好大用處。（唔想有小朋友？）做呢行真係唔知，一個唔覺意生咗，我就係MIRROR或ERROR第一個做老竇嘅人，所以冇諗咁多，工作為先，意外為後，最好唔好有意外。」

問193在娛樂圈是否較難結識女生？他指：「都唔係，呢行咁多女藝人，點會難識女仔，只係本身事業已經好忙，有冇時間拍拖？大家步伐係咪一致？或佢係咪同你一樣咁忙，最難係搵時間相處。」至於擇偶條件，193表示從來沒有規定，最重要是溝通，他表示：「點靚嘅女仔都好，溝通唔到就會相處唔愉快，唔通一直望住佢唔出聲咩！所以冇乜特別擇偶條件，最重要投契，同埋唔好咁煩，唔好管住我。最怕女仔煩，去邊要影相畀佢睇，check我手機，我又唔係坐緊監，做乜要同你每刻交待，我亦唔需要佢交待喺邊，所以都唔好要我交待，大家應該對等，各自有自己開心，兩個人相處時開心，但亦都需要獨處。」

Make up：Cori Wong

Hair：Harris Lai

Venue：Seaview Viva