余香凝封后惹非議　攻劇壇再考牌

出爐金像影后余香凝獲獎備受爭議，不少網民指她「封后」純屬時勢造英雄。不過，她繼續接受新挑戰，稍後將跳入視圈「轉性」演麻甩角色大考演技！除了影后受爭議，相隔19年再「稱帝」的梁朝偉同樣惹是非，有人建議他宣布不再攞獎， 將機會留給後輩！

《第42屆香港電影金像獎》前晚圓滿落幕，余香凝憑電影《白日之下》登上影后寶座，不過有網民認為今年入圍的5位女演員無論年資及實力均屬一般，在「蜀中無大將」的情況下，以余香凝表現較好，得獎可謂時勢造英雄。余香凝發表得獎宣言時表示會窮畢生之力努力成為一個好演員，而據可靠消息指，得獎後她緊接將夥拍藝人黃德斌開拍新劇，兌現自己的承諾。

新劇兩位主角上演錯摸互換身體，余香凝會變身「麻甩佬」登場，挑戰演技。翻查資料，她過往的拍劇經驗「五隻手指數得晒」，而且多屬客串性質，故今次孭飛拍劇算得上是一次「考牌作」，令粉絲期待。而前晚得獎後，她偕最佳男女配角得主姜大衞及梁雍婷等在尖沙咀慶功，受訪時她直指演藝工作無定時，另一半的支持很重要，雖然丈夫不太明白這個行業的運作，但依然無條件支持她。由於工作繁忙，加上接了新工作，要留丈夫孤軍作戰湊仔，故她趁機宣布「封肚」。

另外，導演王晶在社交平台提到自己從未獲金像獎提名，但多年來一直到場支持電影業盛事。對於今年賽果，他亦發表了睇法：「最佳電影《毒舌大狀》、女主角余香凝、女配梁雍婷及男配姜大衞都是實至名歸，反而《金手指》絕不是梁朝偉最佳演出，有點過火，比《色，戒》、《2046》的內斂相差很遠，如果我是他，會效法當年譚詠麟、張國榮宣布不再領獎，把機會給年輕一代。」隨即引發網民熱議。

梁雍婷：演員不應只追逐獎

至於「最佳女配角」得主梁雍婷前晚受訪時，被問到可希望原班組合再合作？她透露導演簡君晉將開拍新劇，若有份參演會很開心：「今次得獎，相信已故恩師廖啟智都會戥我高興，不過得獎係額外收穫，演員唔應該只追逐獎項，要對演出負責任。」而姜大衞昨午現身劇集祝捷會時，獲一眾拍檔送上手寫賀卡恭喜他贏金像獎。至於賽前被視為「偉仔勁敵」的內地演員大鵬，雖然失落影帝殊榮，卻獲不少網民留言打氣，他回覆：「圓了一場美夢，會繼續努力的！」