【是日通勝】

農曆三月初八

甲辰年 戊辰月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：結網、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：47、16、05

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

金牛座：謹記自私乞人憎，凡事應多點為別人設想。

雙子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

巨蟹座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

獅子座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

處女座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

天秤座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

天蠍座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

人馬座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

山羊座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

水瓶座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

雙魚座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）龍 人緣差

鼠：獨立性強，做事快靚正，利事業發展。

牛：財運一般，容易出現見財化水的情況。

虎：獲貴人相助，毋須為錢銀問題而憂心。

兔：健康運平平，作息要定時，避免熬夜。

龍：是日沖煞，待人接物不宜太斤斤計較。

蛇：運滯多意外，小心說話，以免得罪人。

馬：工作運稍遜，要留意細節，不可大意。

羊：得財有難度，要節約開支，勒緊褲帶。

猴：運勢不佳，工作進度落後，要作改變。

雞：投資要審慎，不要輕易相信小道消息。

狗：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

豬：事業呈現上升之勢，敢闖敢拼有錢賺。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

流行的名字

名字是個人之稱呼標記，每個父母都希望賜個合乎自己心意而有特別意思的名字給孩子。當然，亦有些家族是分有字派的，只要是同宗的人，一提起字輩，便可知輩份之高低。比喻是忠義禮孝信，若孩子是禮字輩，父親便是義字輩，祖父便是忠字輩，其人的孩子便是孝字輩，孫子便是信字輩了。不過，這種字派流傳是專為男丁而設，女子是沒有這種權利的。

名字除了個人喜好之外，也會跟社會潮流、時代不同而流行某些字的。比如在五、六十年代、因經過戰亂動盪，所以流行一些如健、國、興、勝、利、華、強、梅、蘭、菊、竹……之類。

到了七、八十年代，社會比較安寧，又流行一些如賢、傑、富、偉、超、成、娟、娥、嬋、芳、婷……之類。到了二十世紀，社會多元化，又流行一些名字如希、曦、嘉、欣、子、嫺、慧、姿、霖……之類。

到了現在，我們又如何知道流行甚麼樣的名字？那最簡單就是看看明星、藝人，他們用哪些名字，相信都十不離八了。