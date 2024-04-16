張敬軒被學生「追債」　操肌着泳衣找數

歌手張敬軒、李幸倪（Gin Lee）、泳兒（Vincy）、黃明德、黎展峯及洪助昇日前出席校園巡唱，壓軸出場的軒仔除了唱出《隱形遊樂場》及《青春告別式》，更帶來小手信送給現場觀眾：「今年我發行咗一款月曆，有我嘅玉照。」隨即引來全場起哄，而站在軒仔身旁的Vincy出其不意一句：「係咪着泳衣㗎？」觀眾又再次嗌爆場館，這時其中一位參賽者乘機追問軒仔：「我想問吓你着泳衣條數幾時找？」全場大聲歡呼，軒仔回應：「咁多人記得㗎咩？我話畀你聽我操緊呀真係！」

Gin當晚唱出新歌《Diff.》及《企好》，她認為聽歌是一個很好抒發負能量的方法，有學生問到因為自己想成為KOL，但父母想他找一些比較踏實的工作，令他十分懊惱，Gin隨即分享自身經歷：「鍾意同擅長係兩樣嘢，如果10個有9個人都話你唱歌好叻，咁就有好大嘅可能你係唱歌好叻，如果你好鍾意唱歌，但得一個人話：『嗯……都可以吖。』咁你就要諗一樣嘢係咪未必啱自己呢。』」她續說：「好似我想做歌手，一個我好尊敬嘅一位音樂人佢同我講：『你唔應該做歌手，如果你要做歌手，就唔該你廢咗你全身嘅武功，重新學過啦！』我聽到嘅時候傷心咗好幾日，我透過自己嘅努力去搵答案，畀個時限自己，如果做到嘅話，咁我就搵到個答案；如果試咗好一段時間都未得，咁我又要再諗一諗呢條路係咪啱自己呢？呢條路其實係好漫長，需要好多毅力、堅持、耐性，當你想放棄嘅時候，你再諗番起你嘅初心。」

另外，有學生問到，自己經常被誤會「好寸」，其實只是不想說話，但又不想解釋，問應該怎樣做。Vincy即道：「好似講緊我咁嘅？」她自爆入行初期都遇過這情況：「有啲人認識咗我之後，同我講番以為我好有距離，但識咗我之後原來我都唔係真係咁寸，我又覺得幾好，因為當對方深入了解咗你之後就會有個反差。所以我覺得你唔需要去解釋，唔一定個個人都鍾意你，最緊要係你嘅心態，只要你自己覺得其實我個人係唔寸嘅，咁就已經好足夠，唔需要迎合別人，做番自己。」