保良局舉行癸卯及甲辰年交代就職典禮　由心出發連繫各界行善

癸卯年陳黎惠蓮主席（左二）在麥美娟局長（左一）及孫玉菡局長（右一）的見證下將保良局印信移交予甲辰年龐董晶怡主席（右二）。（客戶提供）

【營業資訊】保良局於上星期四舉行癸卯及甲辰年董事會交代就職典禮，回顧癸卯年的善業及祝賀甲辰年龐董晶怡主席及新一屆董事會成員就任之喜。

典禮邀得民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, JP及勞工及福利局局長孫玉菡先生, JP主禮，以及多位政府長官、保良局前賢出席見證。

甲辰年董事會成員在麥美娟局長監誓下宣誓就任，來年以「以人為本 眾心行善」為主題，團結合力，服務社群。勞工及福利局局長孫玉菡先生, JP則頒發癸卯年全年籌款成績優異獎、會議最高出席率、巡視服務單位最高出席率及連繫各界活動獎，表揚得獎者過去一年的努力。

保良局癸卯年陳黎惠蓮主席於典禮致詞時表示，去年正值疫後復甦，社會活動重回正軌，保良局緊貼社區所需，開展了多項利民服務。於今屆成立新部門「青少年事務部」，重點推動青年工作。而旗艦項目「保良局李兆基青年綠洲」亦於屆內開幕，入住率接近90%。在教育方面，保良局作為全港最大的辦學團體之一，推出「幼小同盟」教育政策，讓屬下小學及幼稚園共享資源，創造更大協同效應。在文化服務方面，保良局與康文署聯合舉辦「保赤安良145年以善心建善業」展覽，回顧百年慈善事業，4個月展覽期錄得近14萬人次入場。在兒童住宿服務方面，為十二間局外家舍進行環境改善計劃，讓住宿兒童在更舒適及安全的環境下成長，秉承「保赤安良」的理念 。

保良局甲辰年龐董晶怡主席感謝前賢的支持以及陳黎惠蓮主席帶領保良局幫助弱勢社群，承諾會繼續竭盡全力延續保良百年善業。未來一年，保良局將繼續提升及發展多元化服務，並重點推廣精神健康，加強支援服務受眾及照顧者。例如在教育方面，保良局將在屬校推行「正向教育計劃」，並加強學生輔導工作在特殊幼兒服務方面，專業物理治療師及言語治療師團隊會繼續設計多種在家培訓教具及網上內容協助家長；而在安老及康復服務方面，將為家屬設計照顧者應用程式，方便他們隨時了解長者情況並提供更多情緒輔導及社交支援服務。

保良局甲辰年董事會將繼續傳揚保良精神由心出發，連繫眾心行善。龐主席呼籲各界友好及廣大市民繼續捐款支持，讓保良局靈活應變，回應社會需要。