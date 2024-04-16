譚輝智跳唱「保持水準」　黃劍文陳蒨葶咀嘴夠激

《中年好聲音2》三甲古淖文、譚輝智及顏米羔，聯同其他15位《中2》生包括黃劍文、劉威煌、安雅希、陳蒨葶、尹新杰及鄭梓浩等共18人，昨晚（15日）齊集伊利沙伯體育館，舉行《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》，場外設置了應援區，供粉絲們打咭留念，除了一班《中一》生外，評審張佳添、伍仲衡、歌手關心妍、谷婭溦、彭家麗及林志美等亦有到場支持，至於周國豐、陳慧嫻及全體《中一》生等亦有致送花籃祝賀演出成功。

演唱會甫開始，眾人以不同組合方式輪流登場，先後唱出《如果我是陳奕迅》、《初戀》、《忘記他》及《Bad Boy》為大家暖身，之後18人齊齊跳唱容祖兒的《隆重登場》，為演唱會正式揭開序幕，向來跳舞較弱的譚輝智仍「保持水準」，除了動作較為生硬外，更不時比其他隊友慢半拍；而當輪到鄭梓浩唱的時候，咪高峰卻突然失靈，幸好當時是輪流每人唱一句，很快便輪到隊友接上，故不算突兀，不過他後來在獨唱《特別的愛給特別的你》時就出現「甩嘴」情況，而顏米羔在Solo《衝口而出》時亦同樣出現「甩嘴」事件。

劍文今次演出亦可謂艷福不淺，除了在Solo還節時跟女舞蹈員跳辣身舞外，之後跟林若盈及陳蒨葶在演出愛情音樂劇時，與陳蒨葶有咀嘴情節，而且更咀足4秒，令觀眾哄動！

譚輝智出場時大受歡迎，獲現場粉絲瘋狂叫囂，他更邀請粉絲到台上，坐在身旁聽他唱《歸來吧》，期間粉絲亦見機不可失，借跟輝智握手機會時拖實對方，台下即傳來大叫「唔好蝕底！」，未知是跟輝智講抑或是叫該粉絲機會難逢「唔好蝕」了。之後他又跟台下説：「雖然我係素人，但我跳舞都唔差吖？想唔想睇我跳多次？」隨即跳唱《屈到病》，今次則成功過關，未有「甩到病」。

古淖文於台上表示自己立志做歌手全因已故天后香港女兒梅艷芳，並隨即唱出《Desperado》及《不如不見》混合版向梅艷芳致敬，之後在唱出《Feeling Good》前笑言他若非揀了這首歌表演，奪得冠軍的應該不是他。後來他跟顏米羔合唱《芳華絕代》時，期間二人有互摸及借位扮咀嘴動作，意識大膽。而林若盈、陳蒨葶及王玥在唱《秘密》期間脱去外套，露肩、露腰及露腿，非常養眼！

演唱會尾聲，眾人再次齊齊上台，聯同《中年好聲音》主持車婉婉合唱《活著Viva》及《越唱越強》，期間眾人亦走落台跟觀眾握手及自拍，將演唱會氣氛推上高峰！到Encore環節，古淖文、譚輝智及顏米羔唱出《浮誇》，之後眾人再次集合，合唱出《凡星》為演唱會劃上圓滿句號。

黃劍文、林若盈與陳蒨葶騷後受訪，問到黃劍文與陳蒨葶咀嘴是否即興？兩人稱是監製於演出前才安排，更表示希望二人可咀得耐一點：「排嗰陣監製嫌我哋唔夠投入同激情，但對我哋嚟講已經激，因為係第一次，係螢幕初吻。（尷尬？）第一次就尷，因為排練要試位，但咀完之後大家都笑。」問到為何沒咀林若盈？劍文笑稱自己也是跟劇本，反而有粉絲問為何不咀對方。問林若盈是否不想被黃劍文咀？她笑言不是，只是監製沒指令，又指黃劍文因這段三角關係已做了幾天渣男，她笑謂：「劇情講佢要摸我個頭，不過佢就好似摸貓咁摸。」

另談到劍文今次舞王上身，問到是否想挑戰譚輝智？他直言當日跳《玩火》也是一個突破，所以當監製要求他再跳舞時，他表示沒所謂：「點知要跳咁多！（仲畀女Dancer摸，畀咗着數監製？）真係唔關我事！哈哈！」陳蒨葶與林若盈則指黃劍文以往很怕醜，但經過八個月後已經進步了不少，劍文則表示因大家已變成了一家人。

古淖文與顏米羔被問到在唱《芳華絕代》時是否有摸到對方重要部位？二人笑指沒特別留意，至於互咀則只是借位錫自己手指，問到會否覺得尷尬？二人稱為演出就算真咀也不會尷尬，只擔心觀眾是否能接受，古淖文說：「如果做得藝術啲我哋OK嘅，上到台都係以藝術行先。」顏米羔解釋因二人也是張國榮與梅艷芳的粉絲，因此選擇唱這首歌，問到若再做會否介意更激一點？他們都表示沒低線，問到身旁譚輝智有否膽識挑戰這類型的表演？他笑言要事前要向老婆申報，自己本身則沒問題，問他想咀男或女？他搞笑說：「有得揀就仲好，答案好明顯，梗係男啦！」提到他被女觀眾在台上借機拖手，他笑言是自己賺了，對於被黃劍文挑戰其舞王地位，他笑謂：「我係舞男，係負責招呼人。（開場跳《隆重登場》甩舞步？）係咩？甩咗咩？」古淖文與顏米羔即笑指這是輝智的一貫水準，絕對是表現正常。