LE SSERAFIM美國表演失準　宮脇咲良發文死撐被鬧

韓國人氣女團LE SSERAFIM過往多次被人質疑歌唱實力，她們近日為美國年度大型音樂騷《Coachella音樂節》任表演嘉賓，在近40分鐘唱足10首歌，片段在網上流傳，可見5女唱得十分吃力，更有成員走音及甩嘴，遭大批網民批評。

日本成員宮脇咲良昨晚（15日）透過官方社交平台用日文發文，分享在《Coachella音樂節》演出的感想：「從準備到演出當日，我學到了很多東西，站上舞台到底是甚麼呢？是要展現完美的面貌，還是要令觀眾們覺得快樂？或者是不允許有任何失誤的表演呢？每個人的標準應該都不一樣。」

她續指：「我只想讓不認識我們的人，還有第一次聽我們歌曲的人享受，讓他們覺得今天是無法忘懷、非常帥氣的一天，我希望將這份決心傳達給大家，也因為這樣我們能夠完成最棒的演出。」她指LE SSERAFIM出道不夠2年，只舉行過1次巡唱，成員為了《Coachella音樂節》的演出而花了真心和努力去準備，坦言可能有人覺得她們的表現有欠成熟，但世界上沒有人是完美的，而她堅信今次是她們至今最棒的演出。

不過她的發言令網民更反感，指她竟說今次是最棒的演出，根本無意努力練習改進。