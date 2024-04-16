無懼老婆北川景子　DAIGO再會28年前舊女友竟是她！

37歲日本女星北川景子，與已故前首相竹下登的外孫兼歌手老公DAIGO結婚8年，出名恩愛，今年1月更為對方誕下第二胎囝囝，湊成個「好」字！最近進軍埋演歌界的DAIGO，亮相昨日(17日)播出的綜藝節目《閒聊007》宣傳，不怕老婆呷醋，再會分手28年的高中女友，對方竟是台灣發展多年的日本女星佐藤麻衣，更被大爆當年兩人分手原因！

據知兩人當時就讀同一間高中，佐藤被封為校花，高她一級讀高三的DAIGO開始夾BAND玩音樂，是校內風頭躉。兩人於暑假前開始拍拖，但戀情只維持了兩個月，女方於暑假到中國遊學，回日本後便單方面疏遠DAIGO，無聲無息地分手。

佐藤於節目首度公開分手原因，透露到中國後減少了聯絡，也擴闊了眼界，便淡忘了DAIGO。她又透露拍拖時兩人放學後穿著校服會去唱K，DAIGO狂唱樂隊GLAY、THE YELLOW MONKEY的歌曲，她最初會大讚男友，但逐漸覺得好悶。她又爆料有次兩人穿便服外出約會，看到DAIGO穿著貼身衣和皮褲的浮誇搖滾打扮，嚇得女方不想站在他身邊，笑言可能也是分手的原因之一。