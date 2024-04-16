馮盈盈教點樣食出學霸成才　詳細餐單增強記憶力

「學霸」馮盈盈近期頻頻在社交網分享讀書心得，她最近談到食物如何影響你的學習表現，指食物會影響大腦的結構和功能嗎，只要提供正確的營養給大腦，讀書才會讀得更好，她說：「根據首爾大學附設醫院、中文大學兩個研究顯示，有食早餐同攝取充足營養嘅學生成績顯著較高，經常進食快餐、即食麵或者高糖分飲品嘅學生成績則相對較差。」

盈盈介紹數種有助學習的營養素，希望讀書更集中，蛋白質和鎂是關鍵，雞蛋、豆腐、豆漿、菠菜、南瓜等可以鞏固神經系統，幫助大腦保持專注，令思路更清晰。希望背書更入腦，就應該食富含Omega3脂肪酸與卵磷脂的食物，好似鮭魚、核桃、蛋黃、豆類，可以維持神經系統健康，增強記憶力。要提高認知能力，就需要維他命B群和鐵質。維他命B群在全穀類、葉綠蔬菜裏尤其豐富。鐵質，主要從紅肉、豬肝、堅果獲取，它們幫助大腦的代謝與血液循環，提高學習效率。

「馮老師」更提供一份營養早餐餐單分享給大家「餐肚」，她又為DSE學生打氣說：「今年的DSE公開試已經展開，各位考生無疑正忙於應試。除了努力溫習外，保持良好的身體狀況也是取得佳績的關鍵之一。今次影片就跟大家分享健康飲食如何幫助學習。正確的營養攝取對於提升學習成績有重大影響。在關鍵的考試時期，照顧好自己的身體，選擇攝取充足營養，不僅能幫助你保持精力充沛，也可能直接影響你的考試成績。祝每位考生都能在 DSE 考試中取得優異成績！」