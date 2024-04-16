周殷廷欣賞素海霖演出MV　大讚：好出色

香港第一個闖日本AV界女優素海霖（Erena），出道以來只限出席粉絲聚會，今日首次出席公開活動，在旺角鬧市試玩躺平機，吸引數十粉絲撐場，不過一身密實打扮，短褲僅騷腿，粉絲難免有點失望。她試玩躺平機成功超過1分鐘，之後輪到歌手周殷廷試玩，她在旁邊打氣，但殷廷瞓上躺平機便失平衡，明顯平衡力略差。接受訪問時，殷廷表示之前並不認識素海霖，但有共同朋友N9，（由游學修和潘宗孝組成男子組合）。

問殷廷有否看過Erena的AV作品？他笑言：「有睇佢同N9拍嘅MV，好出色。」Erena立即R撈想拍MV，最好可以唱幾句，殷廷表示可以考慮。可邀請Erena做他下月舉行的演唱會嘉賓？殷廷稱演唱會嘉賓好早已決定，Erena搶着說：「佢好多女fans，唔好，嘉賓係公司決定，就算佢想請我，都未必得㗎！」Erena發覺身邊的朋友都有聽他的歌，自己都鍾意聽《三生有幸》，更被他外表吸引到。Erena自認是躺平一族，平時無工開就返屋企瞓覺，試過睡16小時不起床的紀錄，自認生活壓力好大，睡眠質素差，經常發噩夢，夢中被人追殺。

殷廷笑指由出道至今一直躺平，躺平了9年，「躺平係因為自己做得不好，我自己唔主張躺平，但係覺得休息好緊要，休息可以畀自己諗吓點樣再做好啲，所以靜止好重要。」為準備開騷，近日加緊練習，完騷後就可以大睡16小時真正休息。Erena建議他可在台上除衫躺平唱歌，但問Erena會否捧場睇騷時，她就表示向來甚少睇演唱會。

對於今日首次出席公開活動，被粉絲狂拍，沒有被嚇怕，她表示：「我只驚無人嚟，因為平日中午係返工返學時間，不過我已經喺網上號召粉絲來支持，鍾意出活動，不過薪酬高啲先會出席。（但你好密實？）係大會要求，我今日係Cosplay扮老師。」