坐北陸新幹線　福井玩轉最大恐龍景區

除了東京及大阪外，日本尚有很多好玩的地區值得發掘！北陸新幹線剛於上月開通了金澤至敦賀的延伸路段，自此由東京前往敦賀最多可縮短約50分鐘！身為旅客，當然要趁機前往延伸路段車站的周邊景點暢遊一番！其中福井縣坂井市的主題樂園最近開設了日本最大規模、面積達26,000平方米的恐龍主題景區，絕對值得朝聖。另外，透過延伸路段沿線還可到訪話題公共浴場及商場，想泡湯或Shopping同樣滿足！

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蘆原溫泉站：主題公園 森林探險

要數延伸路段車站周邊好去處，距離蘆原溫泉站15分鐘車程、位於福井縣坂井市的主題樂園芝政World肯定係其一。面向日本海的園區佔地560,000平方米，劃分為多個區域，當中新鮮熱辣於上月開設了恐龍森林景區，景區坐落於佔地26,000平方米的森林中，分為「草食恐龍區」及「肉食恐龍區」兩部分，訪客沿着長1,000米的步道前進，會發現逾60件會郁會叫、造型超逼真的恐龍裝置，分別有巨型暴龍、劍龍和阿根廷龍等共30多個品種，同場還有收集恐龍力量的遊戲任務，讓觀賞過程更添趣味。這個主題公園於夏季開放的水池區域則是日本人氣水上樂園設施，擁有50條刺激滑水道、波浪池和漂流河等，追求痛快的朋友必玩傾斜角度達68度的滑水道The Monster Wing。園內還有以海盜為主題的機動遊戲區Pirates、專為兒童而設的Kids Paradise及露營區等，可在此住宿一晚，瞓醒繼續玩餐飽！

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加賀溫泉站：名師打造 山湖合一

延伸路段的加賀溫泉站，附近有片山津溫泉、山代溫泉及山中溫泉共三條溫泉街，其中從車站乘車約10分鐘路程的片山津溫泉，因位於可眺望靈峰白山的柴山潟湖畔位置而享負盛名，旅客到此想泡湯的話，不可錯過當地的公共浴場片山津溫泉總湯。該兩層高的浴場找來世界著名建築師谷口吉生操刀設計，建築以清水混凝土搭配大面積玻璃牆面，被喻為現代公共浴室的傑作。總湯內設有「森之湯」和「潟之湯」兩個室內浴場，前者浴池周圍被叢林環繞，滿眼一片鬱鬱葱葱的山景；後者浴池則能俯瞰柴山潟湖面，給人一種沉浸在湖中的錯覺。泡完湯後可到2樓的咖啡廳Machi Cafe，在視野遼闊的露台上邊欣賞柴山潟湖景，邊享受美食料理，別有一番風味。除了泡溫泉外，柴山潟同樣是必到景點，據説湖面顏色在一日內會有七次變化，旅客可乘搭屋形船遊覽。

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福井站：翻新商場 包羅萬有

隨着北陸新幹線開通，JR福井站高架下的Prism福井商場，經過6個月的翻新後以CURU-F福井站之名於上月重新開業。新商場面積較先前擴大1.4倍，店舖數量亦增加兩倍至44間，從大型咖啡連鎖店到麵包店、餐廳，甚至當地老字號和菓子店、人氣西式糕點店等統統一應俱全。商場主要分為兩大區域，在車站檢票口附近的街區商店，主要為手信店、西式甜品店、車站便當店和咖啡店；而後街區則集中海鮮、熟食、生活雜貨等商店。其中福井縣的特產羽二重餅可算係人氣之選，此和菓子將蒸過的糯米粉加入沙糖和麥芽糖製成，場內便找到於1847年創業的「元祖」羽二重餅店錦梅堂進駐。另外進口食品專賣店Jupiter亦於新商場內開設福井縣的首間分店，該店以自家烘焙咖啡豆、進口食品和葡萄酒為主，在這裏可以搜羅多款烹調用的食材。

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延伸路段知多啲

剛於3月16日開通的北陸新幹線延伸路段，行駛石川縣金澤站至福井縣敦賀站，自此一條新幹線路線將北陸地方的三個縣（富山、石川及福井）連繫起來。該路段創建了小松站、加賀溫泉站、蘆原溫泉站、福井站、越前武生站和敦賀站共6個新車站，透過延伸路段的開通，由東京站至敦賀站僅花約3小時，比之前需要在金澤站轉搭特急列車快了約50分鐘。