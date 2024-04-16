冼靖峰冇得北上集訓　留港自費上堂增值

歌手盧冠廷、張德蘭、男團LOONG 9成員冼靖峰（Archie）、黃奕斌（Hugo），與《聲夢》歌手孫漢霖、文凱婷、林沚羿及蔡愷穎等今日（16日）現身荃灣，出席唱片店文化活動，現場展出多張珍藏點膠唱片、CD及錄音帶。活動上張德蘭與後輩分享自己心得，覺得最重要自己肯努力練習：「唱多啲，感受下隻歌。」她指那年代比較幸福，有很多歌廳之類的表演場地給她們去練習吸收經驗。盧冠廷則直言自己永不言休：「音樂係我嘅生命，如果冇音樂我就唔可以喺呢個世界生存，因為我有學習障礙，所以就算我90歲，只要仲唱得、作得，一定會再出碟。」至於「聲夢家族」16位歌手將於4月20日推出屬於他們人生第一張的黑膠唱片，文凱婷表示作為歌手，最希望當然是可以出唱片：「自己第一隻唱片竟然係黑膠唱片，係超乎自己的想像。」

同屬「聲夢家族」的Archie與Hugo，受訪時對有機會出黑膠唱片感到興奮，雖然黑膠唱片不屬他們的年代，但早已從父母口中聽過是什麼一回事，Archie説：「我出世係數碼化年代，嗲哋媽咪都有同我講佢哋以前拍拖會去唱片舖聽歌，話一入去就4、5個鐘唔出返嚟，嗲哋話佢第一隻買嘅黑膠碟係譚詠麟嘅碟，話以前買隻碟番去就係咁聽。」他指現時聽歌方便得多，只需上網便可下載歌曲，但自己亦喜愛聽黑膠唱片：「聽到多好多樂器之間嘅空間感，我自己係幾鍾意。」不過他指聽黑膠唱片需要配置唱針和唱盤，而且聽得多唱片本身會損耗，故適合收藏為主，只會間中拿來鑑賞一下。

Hugo則表示爸爸仍保留黑膠唱盤，閒時最喜愛聽陳百強的黑膠碟：「我當初參加《聲夢傳奇》佢都不停推介叫我聽多啲陳百強，我亦有嘗試唱佢啲歌，我覺得唱片播出嚟把聲同韻味係唔同啲，可以成個下晝坐喺度聽。」

談到LOONG 9現時安排，Archie表示工作全聽公司安排，並透露4月28日會有一個見面會，屆時12位LOONG 9成員會齊集：「到時好歡迎大家嚟簽名、自拍，一個好好嘅時機畀我哋同觀眾見面。」他指暫時未獲安排到內地集訓，因香港仍有其他工作要先完成，一切等待公司安排，但坦言也很想到內地集訓：「我同Hugo都一定好想去內地訓練，因為自己嘅資質自己會知，我哋當然需要訓練啦。」雖然未獲派到內地受訓，但二人也表示不斷有自我增值，會上歌唱及跳舞班，亦會做運動保持體能，隨時也在預備狀態。對於LOONG 9 新加成員一事，二人均表示是好事，Hugo説：「人更加多表演會更加豐富，因為我哋每個人嘅性格同表演擅長嘅嘢都唔同。」

另談到Archie日前到澳門工作時，於輕軌上睡着更被網民拍攝片段放上社交平台，他指因拍攝過後太累而睡著了：「其實我感覺到，聽到竊竊私語嘅聲，所以我望一望，其實我都唔知係咪影緊我，我當時都吽吽哋，哈哈！」他笑言會擔心在公眾面前露出醜態，但只要做自己便好：「有時候做返自己最真實。」Hugo則笑謂：「我盡量返屋企瞓，哈哈！」他相信喜歡自己的朋友仍然會喜歡自己。