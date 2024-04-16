東冲有料到：兩大活動圓滿結束

於上周末順利落幕的泰國節，當中有我跟冬蔭表姐Yen（右一）到場載歌載舞。（胡慧冲提供）

標題所指的兩大活動，其一是泰國每年於4月13至15日舉行的潑水節，雖然有消息指今年會提早及延長活動時間，但僅限於部分地方區域，主要城市仍然維持舉行三日。

其中曼谷的潑水節規模跟昔日相比明顯更為盛大，無論當地人或外國遊客都十分盡興！

另一活動是泰國政府旅遊局每年在香港商場舉辦的泰國節，藉以帶來泰國旅遊、美食及特產等多種資訊。今年該活動剛於上周末順利落幕，該局自新處長上任後，特意有更多宣傳推，場內除了銷售更多泰國產品外，更有我跟冬蔭表姐Yen到場載歌載舞，加上還有泰國的專業舞蹈團體助陣，令場面非常熱鬧墟冚。

當然也少不了送禮環節，大派泰國來回機票及酒店住宿，讓人滿載而歸！

小弟今年已經是第N次參與泰國節活動，感謝大家今時今日依然不離不棄地給予支持。捧場的朋友不分男女老幼，有的跟我說「上次我有跟你影相」、有的則說「我年年都有捧你的場」，還有很多鼓勵打氣的話，讓我在簽名環節時情不自禁地流下淚來。

想起多年來儘管身邊不乏冷言冷語甚至一些奇怪指摘，但仍有朋友大力支持實在感恩。答應大家，今後會繼續精益求精，盡量加入更多新的元素，務求將泰國美好及開心的一面帶給觀眾。謝謝大家！

胡慧冲