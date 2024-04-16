胡美貽傳秘撻富二代　首度開腔回應

黃嘉雯、黃紫恩、倪嘉雯、陳若思、胡美貽、黃婉曼、蔡雪瑩、梁思浩等在將軍澳電視城出席無綫新頻道TVB Plus記招，新台將於下星期一（22日）早上六點啟播，取代現有的82台J2及85台無綫財經體育資訊台。席間介紹新節目及公布新台徽，並由非戲劇部總監盧思麟主持啟播儀式，新節目包括《美食新聞報道》、《尋醉蘇格蘭》、《動物森友島》、《怪宿宿》、《港女野人奇異記》、《自然系男子旅行》、《直播靈接觸》等9個新節目。

TVB plus新節目中以黃嘉雯和黃紫恩各佔3個最多，身為J2ers之一的黃嘉雯對於J2告一段落感到可惜，因過去為J2拍攝不同節目學到很多。至於，主持TVB Plus節目《美食新聞報道》將變身大胃王四出試菜介紹美食，曾經一日間走訪四間餐廳品嚐了14道，慶幸有運動，體重沒有急升，她又透露到日本拍攝的《動物森有島》中有浸溫泉場面，預告有驚喜，相當性感。

前「天氣女神」黃婉曼與前新聞主播蔡雪瑩事隔多年後重返無綫主持飲食節目《美食新聞報道》，問到可有興趣再報新聞？兩人皆覺得報新聞壓力大，黃婉曼透露發過幾次夢，公司有任務給她，蔡雪瑩則笑說：「有興趣返去行下，發過幾次夢趕唔切開廠直播，新聞報道係比較緊張。」講到無綫將開拍《新聞女王2》？她們皆表示有興趣參與，黃婉曼笑說：「現實中返唔到新聞部，咁試下拍劇啦。」

「無綫咪神」胡美貽近期傳「封盤」撻着城中富二代，並展開同居生活，更成功實行「未來奶奶」政策。講到拍拖融入家中，她則左閃右避說：「其實我都幾鍾意喺屋企，喺自己屋企。（關係好好？）同個個關係都好好。（豪門唔講得戀情？）唔係呀，唔知你講咩。（咁係咪拍緊拖？）不如講番工作。」