網紅都美竹再捲是非　遭踢爆疑借款20萬唔還

內地網紅都美竹，2021年踢爆內地藝人吳亦凡涉嫌誘姦未成年女性、酒店選妃內幕等事情。近日，她被一名支持者發長文指控，並分享了雙方的對話、轉帳記錄截圖，指控都美竹詐騙、誘騙了接近20萬人民幣（約22萬港元）。

據知，該支持者是一位單親媽媽，因知道都美竹的過去和事情覺得她非常可憐，基於對她的遭遇感到同情所以支持她。隨後2人更留下了聯繫方式，互加好友。當都美竹向她訴說生活困難時，她就因為同情心向對方轉了2萬元人民幣（約2.1萬港元）。

消息指，都美竹之後以各種原因為由，包括哭訴自己有抑鬱症、家人生病治療費用昂貴、自己學習上需要支持等，先後令這位單親媽媽轉帳了近20萬人民幣（約22萬港元）。由於都美竹曾承諾錢是借的，有錢便會還，並向對方說會用別的方式去感激她，令這位單親媽媽相信了她的人品，最終還是借錢給她。

直到2023年底，這位單親媽媽家中發生變故需要用錢時，都美竹卻只還了3萬元人民幣（約3.2萬港元），其餘的款項則拒絕再還。單親媽媽甚至遭到有人拉黑、踢出粉絲群等。及後，單親媽媽知道都美竹有錢買複式別墅、名牌袋等，令她有感被騙，表示：「你為甚麼如此壞如此貪婪，明明你有錢卻不肯還我。我今天不怕了，我的女兒也鼓勵我，一定要讓大家看到你的真面目，請出來面對吧！這就是赤裸裸的詐騙誘騙。」她已就事件已報公安機關。對於長文控訴，都美竹亦作出回應：「不信謠、不傳謠，不過多佔用網絡空間，法院已經開庭，耐心等待法院審判結果。」