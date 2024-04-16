高海寧突擊中環　貼身背心成焦點

高海寧（高Ling）去年憑劇集《新聞女王》飾演許詩晴一角人氣再創高峰，勇奪《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項。早前，她有份演出的內地劇《三十而已》，成功打開內地巿場，人氣一時無兩。在內地非常受歡迎的她，最近參演了內地綜藝節目《無限超越班2》，憑着精湛的演技引起關注，吸納了大批粉絲追捧。

在最新一集節目中，高海寧、紀凌塵及金莎，合作挑戰古裝劇《金枝慾孽》。在拍攝一場逃離分別的戲份時，紀凌塵在現場一直捉不住人物情緒導致NG了多遍，令負責該劇的導師郝蕾非常生氣：「你知道再也見不到是甚麼概念嗎？」

而在現場見狀拍檔難投入情緒的高海寧，此時就上前幫助他一把，溫柔地幫他整理衣篷同時，簡單的問他一句說話，令他情緒調動了起來，她表示：「我就走過去問了一條問題，那條問題是會觸動到我的問題，我就是嘗試看看能不能幫到他。你誰帶大的，外婆？外公？」即時令到對方眼泛淚光，讓大家感受到依依不捨。

另外，日前，有網民分享了在香港中環時一間裝店偶遇高海寧的合照，表示：「偶遇高海寧真人，真的是氣質顏值絕了。」她大讚高海寧皮膚質素極高，表示：「近距離的明星真的皮膚超好，0毛孔那種，太美太有氣質了，上前用粵語簡單交流可以photo嘛，人也好好，愉快合影，近距離接觸明星，嗯～還是有點不一樣的感覺。」相中所見，化上淡妝的高海寧身穿緊身白背心襯藍白間條恤衫，配上了米色闊腳褲，打扮簡約清新又充滿時尚感，最令人眼前一亮的，莫過於她白色小背心下的豐滿上圍凸圍而出，令人眼前一亮。