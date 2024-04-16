梁朝偉德國被瘋狂集郵　搣甩社恐狀態大勇

梁朝偉日前在《第42屆香港電影金像獎》中，憑電影《金手指》第6度奪影帝。由於他身在外地拍戲，當晚只能透過視像講得獎感受。近日，梁朝偉正身在德國拍攝首部歐洲電影《Silent Friend》，結果連日來不同粉絲捕獲並成功合照，可見影帝相當親民。

該名粉絲透露是在金像獎頒獎典禮當晚在德巧遇梁朝偉，並大讚對方表現十分友善，表示：「他非常友好，在我說話的時候他全程看着我，讓我覺得是被尊重的。真的好開心，他的司機和助理也都好好，簽名的時候幫我墊着，助理還擔心我的筆不行，簽上會看不見，司機還幫我拍照，左拍拍右拍拍…」相中所見，梁朝偉以運動Look現身，全程臉露笑容，攬着粉絲一起合照令粉絲又驚又喜，表示：「被影帝那只手摟上的時候我的手都不知道該放哪了，只能順勢摟上了他的腰！」

此外，有少粉絲同樣巧遇梁朝偉，另一名粉絲分享經歷，指雖然當時梁朝偉正在拍攝不便合照，但梁朝偉就耐心解釋：「他超級耐心溫柔還給我們解釋『等會拍完，還會出來，現在陽光正好。』只等了不到30min，Tony下工以後走到我們身邊，助理小姐姐還提醒他我們在這邊等他，還主動問我們要不要合照！我的人生真的圓滿了，恭喜了Tony拿到第六次金像影帝。他笑着說謝謝你！在拍照的時候甚至主動摟了我們！怎麼會有這麼溫柔這麼低調的影帝啊！」