梁雍婷獲獎冇慶祝　慘遭廖子妤「攻擊」

由區嘉雯、太保、李琳琳、廖子妤及梁雍婷等演出的電影《從今以後》，早前奪得柏林影展泰迪熊獎，今晚（16日）在西九舉行電影首映，剛奪得金像獎「最佳女配角」的梁雍婷、廖子妤、李琳琳以及區嘉雯都有現身出席，而李琳琳一家包括老公姜大衞及子女亦有到場支持。

被問到戲中可有大膽演出？梁雍婷笑謂：「導演搵我拍已經好大膽，有李琳琳和區嘉雯這些前輩，搵我哋呢班新一代演員演出係好大膽。」對於奪得金像獎「最佳女配角」，她說：「沒有為女配慶功，覺得《白日之下》唔太需要慶功，不過有機會想再多謝台前幕後，有呢個演出全靠好團隊。」至於失落「女配」的廖子妤，就講笑說剛才一直在「攻擊」雍婷，雍婷即笑言看好她好快會奪「最佳女主角」。而好友余香凝亦有出席首映，現場還與廖子妤攬攬，模仿李琳琳和區嘉雯戲中情深的動作。對於未能與好友余香凝一同贏得金像獎，Fish表示來日方長，希望將來繼續有導演給予好角色，再與其他演員合作。

至於已經超過30年無拍過電影的李琳琳，表示初時都有擔心自己未能達到要求，但幸好導演十分有愛和耐性，亦慶幸自己吸收得快，又指今次與一班專業年輕演員合作，笑言自己才是新人。她透露老公姜大衞相當支持她重出江湖，「我咁耐無拍戲，驚自己out咗，老公話一埋位就自然做到，好鼓勵我拍」之後她又提到自己聽力較差，人多聲雜時較辛苦，但拍戲時就無大影響。

對於老公姜大衞成為出爐金像獎「最佳男配角」，李琳琳稱老公今次得獎，對他是很大的鼓勵和支持。而下月20日是他們結婚50周年，李琳琳表示不會大搞，只會與親友簡單食飯慶祝。提到姜大衞在台上表示會送這個獎項給太太做結婚禮物，相當浪漫，李琳琳就笑言老公其實並不浪漫，「以前我對節日好執著，但佢就成日唔記住，我就唔開心，慢慢訓練到我依家都唔執著，所以依家變咗佢浪漫過我囉。」