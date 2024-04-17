【是日通勝】

農曆三月初九

甲辰年 戊辰月 辛亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：會友、納財、掃舍

忌：合醬、嫁娶、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

金牛座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

雙子座：謀事遇阻力，若發現問題一定要問個明白。

巨蟹座：社交運強，多與不同人互動，助啟發思考。

獅子座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

處女座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

天秤座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

天蠍座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

人馬座：盡心為客人服務可獲好評，付出不會白費。

山羊座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

水瓶座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

雙魚座：遇上麻煩不用怕，只要有足夠耐性就能應付。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）蛇 身體差

鼠：難搞的問題獲解決，總算可鬆一口氣！

牛：處理大額投資要謹慎，不可輕舉妄動。

虎：遇到熱心的貴人，事業發展稱心如意。

兔：若有投資打算可以一試，成功機率大。

龍：小心駛得萬年船，完成工作記得複查。

蛇：是日沖煞，身心疲憊，必須好好休息。

馬：做事要有耐性，不應一遇挫折就畏縮。

羊：運勢處於中等水平，生活平穩冇煩惱。

猴：提防小人搞破壞，做好本分就冇問題！

雞：需要注意你的健康問題，不宜再熬夜。

狗：給自己獨處的機會，可令頭腦更清醒。

豬：抽空跟老友聚一聚，有助帶來好心情。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

揭示好色男特徵

近日乘着電視劇的熱潮，令出軌及小三成為熱話，男人好色雖是公認的事，但程度也有輕重之分，若加上心術不正，絕對有可能做出法理不容的事，交朋結友時不妨留意有否以下特徵。

耳：耳朵圓形而肉厚，狀如棋子，稱為「棋子耳」，代表色心重，非常好色。若耳低於眼，或生得太後，思想較淫蕩，言行也較猥瑣。耳旁鬚腳多毛，亦屬於好色之徒，對性的興趣比一般人大。

眉：眉濃而眉毛亂的男性，代表其人好色，易受女色誘惑。而兩眉距離超過兩隻半手指，即印堂太闊，為人開放，對兩性關係容易看得很隨便。

眼：黑眼圈和眼袋都表示一個人縱慾過度。若睡眠充足而眼肚仍然暗黑浮腫，反映該段時期性事頻繁。而上眼瞼浮腫，亦是重慾特徵，小心為上。

鼻：鼻形特大的人，性需要強烈，當然不會因為一棵樹而放棄整個森林，如其他面相部位不利，更容易出軌。

準頭：男性鼻頭中間若天生有直紋，看似將鼻分成兩邊，俗稱「狗公鼻」，桃花運極重，非常迷戀女色。

口：相學有謂「上唇主情，下唇主慾」，若下唇特別厚，性慾需求也較強烈。

其他：天生頭髮鬈曲者，色慾心重，對性愛之事特別感興趣，容易胡思亂想。