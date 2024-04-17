瘋傳將解封復出　趙薇突遇阻滯遭凍結540萬股權

內地女星趙薇被封殺兩年多，一直有傳她用盡各種方法希望可以解封，並不時「蒲頭」試水溫，早前更有傳她今年內會復出。可惜言猶在耳，卻又出現阻滯，近日有指她名下的股權遭凍結，金額高達500萬元人民幣（約540萬港元），負面消息再現，令不少網民慨嘆她在短期內事業「重生」無望！

曾跟周迅、章子怡並列內地一線花旦的趙薇，自2021年傳出被列入「劣迹藝人」後遭封殺，演藝事業全面停頓。在封殺期間，有指趙薇用盡方法希望重返演藝界，並且偶爾會現身內地機場，一來試水溫，二來可以Keep住「亮相」，不致被徹底遺忘。早前網上更突然瘋傳她即將復出，內地網站解封了她的影片，而她的社交帳號亦恢復正常，此事引起廣泛關注，更有傳她將於今年6月有新動向。

商業版圖大縮水

正當復出消息傳得火紅時，昨日有內地媒體指趙薇再度出事，據內地有關資料顯示，近日她名下部分所持股權遭凍結，執行法院為北京市第四中級人民法院，被凍結股權金額達500萬元人民幣（約540萬港元），凍結期限至2027年4月10日。其實近年趙薇的商業版圖愈縮愈細，由高峰時入股的公司多達17家，當中涉及房地產、文娛、科技、影視等，現在由她擔任法人的公司中，只有一間影視文化工作室仍處於存續期，其他均已注銷或吊銷。

趙薇資產再被凍結的消息一出，旋即惹來網上熱議，有不少網民均認為此事對趙薇復出極之不利，她於短期內也難以重啟演藝事業，要繼續神隱靜待時機。