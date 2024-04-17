【明星劈炮實錄】賴恩高斯寧為角色增肥60磅最終為乜被飛？

荷里活明星與製作人因意見分歧而「劈炮唔撈」的事件經常發生，以下就是幾個經典的例子！

賴恩高斯寧白費心機

美國男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）2008年曾獲《魔戒》（Lord of the Rings）導演彼得積遜（Peter Jackson）之邀請而擔任電影《屍中罪》（The Lovely Bones），當時賴恩已為角色做好準備工夫包括主動增肥60磅來演，不過臨開拍前彼得卻認為個角色不需要肥胖因而與賴恩意見分歧，最終賴恩只好辭演，最後個角色由另一男星麥克華堡（Mark Wahlberg）取代。

事後賴恩提及此事時堅持當初他增肥來演是正確的決定，因為他深信以個角色的遭遇是必需：「我哋（與彼得）喺前期階段過程中冇乜點傾，呢個係一個好大嘅問題。我只係就咁現身片場，呢個係我嘅錯。」後來彼得的妻子兼拍檔Fran Walsh解釋指彼得並非因為對賴恩個體型而不滿，他只是認為賴恩太後生不適合演那個角色因而換人。

哥連卓夫衰在把聲

奧斯卡金像影帝哥連卓夫（Colin Firth）於2014年簽約接拍《柏靈頓》（Paddington），他為片中男主角「柏靈頓熊」配音，怎料卻一直搵唔到適當的聲線來演譯角色的聲線，當影片做完後期之後，哥連都對成果不感滿意，最終只好提出請辭，最終要由另一男星Ben Whishaw接棒為角色重新配音。

史泰龍臨門一腳撻Q

荷里活動作片巨星史泰龍（Sylvester Stallone）於80年代紅爆影壇，原本他獲邀主演電影《妙探出差》（Beverly Hills Cop），就在他開拍前1日他突然「扭計」不滿影片的「喜劇感主題」而「劈炮唔撈」。由於部戲已經過8年時間籌備，如今卻沒有主角，因而令片商大為頭痛。幸好監製花了僅僅48小時找到另一男星愛迪梅菲（Eddie Murphy）填補男主角空缺，才令影片得而開拍。

李察基爾假戲真做出事

荷里活男星李察基爾（Richard Gere）未紅時接演電影《The Lords of Flatbush》，同片還有好友史泰龍。但拍攝期間2人鬧不和，最終導致李察基爾辭演。多年後史泰龍首度解釋當時的情況，他表示有一天他們拍攝一場打交戲，怎料李察卻太投入動真火，當時情況太失控，他們之間必須要離開，最終李察選擇離開。