東方日報C2：見面會與生日應援撞期　姜濤Fans反枱斥針對

人紅是非多，4月是MIRROR人氣王姜濤的生日月，他的後援會非常有心，早已安排下周二舉行盛大應援活動，怎料電影《12怪盜》宣布同日舉行12子見面會，如此「心有靈犀」引起姜濤粉絲「姜糖」強烈不滿，直斥公司居心叵測，但亦有粉絲認為「姜糖」反應過敏，挑起兩派紛爭。

人氣男團MIRROR主演的電影《12怪盜》勢如破竹，有見及此，官方加大力度催谷，早前公布於4月23日舉辦《12怪盜團魂見面會》，屆時12子都會出席，粉絲憑指定日子的票尾參加抽獎，才有機會參與，然而，活動日期偏偏撞正一年一度的姜濤生日大型應援活動，引起「姜糖」不滿！

本月30日是姜濤25歲生日，其後援會早已安排連串慶祝活動，當中重頭戲要數4月23日在主題樂園舉行的慈善企劃，除了多個限定活動外，還有3千人生日會，屆時一眾「姜糖」將齊集現場進行切蛋糕儀式及大合唱生日歌，由朝玩到晚，入場門票索價888元並已搶購一空。

兩大活動撞期令「姜糖」分身乏術，由於生日應援公布在先，不少「姜糖」質疑安排並非巧合，而是別有用心，紛紛在官方平台留言宣洩：「Fan Club今日公售完主題樂園門票，你先嚟出Post，真係好有策略揀日子，根本冇預姜糖參與，仲講乜團魂！」有人直斥是刻意為難「姜糖」：「所有傳媒都知姜糖有大型活動，MKV（指MakerVille）都好有心揀呢日同你撞期，一年一次開心吓啫！公司都咁有心令大家左右為難。」又質疑為何要選星期二舉行：「點解咁神奇，要喺平日搞見面會。」、「點解咁多日唔揀，係要揀呢一日？」

簽名虛脫似巫師

不少「姜糖」表態力撐後援會的生日活動，直斥：「公司為求谷票房無所不用其極，之前會展體驗場已經掠水，過百謝票場又係。」更有人嗌罷睇：「原先諗住再入場再刷，但依家可以慳番。」不過，其他粉絲卻認為撞期純粹巧合，因為要夾啱12子的時間並不容易，不應要11位成員遷就一個人，覺得「姜糖」無理取鬧，加上之前「姜糖」阻路致Jeremy怒吼，令其他成員的粉絲對「姜糖」更加反感。

另外，姜濤昨日上載為自家品牌簽名的片段，未知是否「工作量」太大，見他眼神空洞，身體不停搖晃似虛脫，加上一身黑衣包到冚，被網民取笑似「被落咒的巫師」！他笑言簽到手軟：「希望你們收到後會喜歡，中間有些簽的不好的，我再簽了一遍……前前後後簽了3、4次，有的是工作完後直接去簽的，中間人手實在不夠了，就叫媽媽她們來幫忙，真的是家族產業。」

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