陳奕迅獻唱《單車》圓Fans心願　全場高呼幸福

歌手陳奕迅（Eason）之前在南京舉行巡唱時，疑因歌單冷門，在獻唱《任我行》時遭現場觀眾舉中指，令Eason一度背向觀眾唱歌以調整情緒，粉絲對該觀眾的行為大為不滿，在餘下的南京場，每當Eason獻唱《任我行》時粉絲都會自發性地舉起大母指以示對Eason的支持。然而，網上有不少人認同歌單冷門，並公開片段指現場觀眾表現安靜，有的甚至看手機，似在開會多過睇演唱會，完全沒有睇演唱會氣氛，令人失望，有網友反駁歌單一早公開，若不喜歡的，可以不買飛，並解釋由於個唱前半段的主題關於恐懼，所以觀眾們都在靜心欣賞，後半段串燒快歌時大家都很High。

日前是南京站尾場，Eason在Talk的時候發表感言，似在回應網上爭拗，指每個人的感受及角色都不同：「做一場就少一場，我希望大家可以多宣傳一下，就是你感受到甚麼東西給大家分享一下，不懂得就不懂了，沒關係，對我來說，我知道今天晚上你我們都懂，因為我們有共同分享過一些，我覺得很值的時光就可以了。」而Eason在尾場的encore環節中唱了《單車》，原來背後有暖心故事，有歌迷在網上發文指因父親去世不能到場欣賞演唱會，將座位讓給其他能去的粉絲，並指若encore環節中唱《單車》，希望對方可幫他錄視頻，Eason團隊給該歌迷留言:「留意今晚安可（encore）。」然後Eason就唱了這首歌完成歌迷心願，網友大叫感動，直言身為Eason的粉絲很幸福。