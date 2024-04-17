壽司郎與李錦記首度聯乘推出「屬於香港・家的味道」壽司

【營業資訊】壽司郎與百年醬料品牌李錦記宣布，雙方首度聯乘，獨家推出三款以「屬於香港・家的味道」為主題的壽司。三款港「昔」壽司將於4月16日起，率先於全港28間壽司郎分店限量發售，隨後壽司郎其他海外市場預計會陸續推出*，讓海外港人一嚐家的味道。

*推廣時間按照當地市場推廣安排

李錦記與壽司郎聯乘 賀香港壽司郎五周年

這次聯乘作為香港壽司郎成立五周年誌慶活動之一，亦是李錦記在香港市場首次與日本壽司店攜手之作，李錦記對於醬料產品的品質百分百堅持，與壽司郎嚴控食材品質，極力提供至鮮滋味給港人的宗旨不謀而合，擦出美味火花。

三款聯名壽司分別是「炙燒經典蠔油日本產帆立貝」、「炙燒日本真鯛配白蔥精製XO醬」，以及「真激辣・吞拿魚拌蝦米辣椒油海苔包」，由壽司郎集團行政主廚 — 吉田啓之先生（從事日本料理約30年，曾擔任世界最大規模酒店品牌之高級日本料理店主廚）研發，以「屬於香港．家的味道」為主題，分別加入李錦記經典醬料 — 舊庄特級蠔油及XO醬，及近年推出的大辣蝦米辣椒油，創出三種別具香港風味的壽司，拓闊對傳統醬料用法的想像及為大眾帶來迴轉壽司的新體驗。李錦記醬料一直是香港家庭餐桌上不可缺少的調味料，成就無數個難忘的美味日常，傳遞家人之間的愛與關懷。壽司郎將這份家常的幸福透過迴轉帶送給每位港人，希望提供給大家另一種全新型態的「家的味道」。\\港式家常美味

隨迴轉帶輸出國際舞台

李錦記對品質百分百堅持，從選材到醬料製作，每個步驟都一絲不苟，務求為消費者呈獻最滋味及優質的醬料，這與壽司郎「美味壽司，肚子飽飽。美味壽司，幸福滿滿」的經營理念，以及嚴控食材品質，極力提供至鮮滋味給港人的宗旨不謀而合。雙方的合作始於去年年底，經過對李錦記醬料風味的了解，加上食材的配搭及港式家常菜的精髓，壽司郎及李錦記傾力研發「屬於香港・家的味道」壽司， 希望勾起香港人味蕾記憶。

壽司郎母企FOOD & LIFE COMPANIES LTD.大中華區執行董事荒谷和男先生表示︰「今年是壽司郎進入香港五周年，非常感謝香港人五年來的支持與陪伴照顧。本次壽司郎希望能選用具有香港特色的元素，開發出屬於香港的壽司。為此，我們誠邀擁有逾135年歷史的香港醬料品牌李錦記聯名合作。本次產品的開發理念是『屬於香港．家的味道』，藉此來感謝香港人五年來的大力支持。此外，在接下來的五年，壽司郎希望在香港人心中不再是過江龍，而是大家的家常便飯。當大家想吃壽司的時候，就會想起壽司郎。」

李錦記亞太區總裁黃永成先生表示：「我們很高興能與壽司郎合作，共同慶祝香港壽司郎開業五周年。李錦記既是陪伴港人成長的老字號，亦是不斷創新的美食品牌。百多年來，我們推出了多款家傳戶曉的經典醬料及食品，致力於『發揚中華優秀飲食文化』的使命，為消費者帶來卓越的亞洲美食體驗。今次與壽司郎的創新合作，將這份美味的堅持帶到全球，與更多人分享這份港式滋味。」

壽司郎X李錦記「屬於香港・家的味道」壽司

優惠價換購李錦記XO醬

這次的聯乘還包括一系列限定優惠。於4月16日至5月19日期間，凡於香港壽司郎堂食單一消費淨額滿港幣$200或以上，即可以港幣$30換購李錦記XO醬（80克）一瓶，滿港幣$400可換購兩瓶，先到先得，換完即止。