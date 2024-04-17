陳豪生日願望經濟好　咖啡店唔敢買舖位：咬緊牙根

「視帝」陳豪晚上在灣仔為邵氏網劇《執法者們》開工，昨日（16日）生日的陳豪獲黃宗澤（Bosco）、宣萱、樂易玲送驚喜慶生，送上蛋糕和生日歌，相當開心。笑問面上有傷痕化妝的Bosco是否被宣萱打偒？他笑言是被陳豪所傷，但受傷了也要來為他慶祝。陳豪指劇組安排了半天假期，讓他能夠與屋企人在家慶祝生日，在太太陳茵媺的指導下，仔女以樂器合奏生日歌，又各自設計了陶瓷咖啡杯送給他，陳豪說：「小朋友心思禮物係自己想要嘅，咖啡杯會輪住用。」

講生日願望他指宏觀看希望經濟會好點，世界和平。問到市道差，經營咖啡店的他有沒有遇上困難？他說：「還好，又唔係好好，又唔係好差，守得都ok。」他又指北上消費熱潮反而對他的咖啡店沒有太大影響，因為咖啡店是低消費行業。問到可有辦法提升咖啡店生意？他說：「好多人都講過，若然租金可以調整少少，就可以以製造生存空間畀商戶。」

講到早前曾提過有意擴充咖啡店，他指要步步為營，陳豪說：「大環境唔太理想下，見到好多機會，因為好多生意走咗，有好多吉舖靚位走出嚟，雖然有呢個打算，但係會等租金唔太高，環境又唔錯先做。」可會考慮買舖？他說：「依家就係買咗舖嗰啲人出事，冇諗過有呢啲情況出現，依家大家都咬緊牙根。」他又透露5月完成拍攝後看看有沒有時間和太太二人世界去旅行。

宣萱和Bosco與陳豪相識多時，但原來也是第一次現場為他慶生，宣萱更專程回劇組祝賀陳豪，誠意十足：「合作咗好耐，佢係我了解嘅一個好男人。」宣萱只是說一個好男人，明顯沒有Bosco份，他笑說：「冇計過我嘅。不過，我畀人打到咁，梗係衰男人啦。」宣萱解釋與Bosco之前只合作過兩套劇，所以對他了解並不算深。