性感女神Sydney Sweeney被荷里活女監製狠批外貌演技

憑人氣HBO劇《毒癮女孩》（Euphoria）成為新世代性感女神的26歲美國女星Sydney Sweeney，日前被資深荷里活女監製Carol Baum狠批外貌與演技不濟！Carol出席她監製的1988年電影《孽扣》（Dead Ringers）重映會與女影評人Janet Maslin對談時表示：「依家有個人人都好迷嘅女星，Sydney Sweeney。我唔明Sydney Sweeney有咩咁好。我搭飛機時睇咗Sydney Sweeney套新片《真的狠愛你》（Anyone But You），因為我想睇吓佢咩料，想知點解人人都講緊佢。我睇咗呢套好難頂嘅戲……如果你鍾意好對唔住……呢套浪漫喜劇男女主角係互相憎恨。」

她提到於任教的南加州大學電影學院問過學生：「我問過我嗰班學生，可唔可以向我解釋吓呢個女仔咩料。佢又唔靚，又唔識做戲，點解咁紅？冇人答到我，但當個問題係：如果你因為佢參演可以開一部戲，你會唔會拍？我就話，呢個係非常好嘅問題……佢好難答因為我哋全部都想開戲，冇人會拒絕呢個機會。冇人會。你個工作就係令到套戲開拍到。」Sydney於2022年曾在《艾美獎》憑《毒癮女孩》與《白蓮會》（The White Lotus）分別獲劇情組與迷你劇組最佳女配角提名。