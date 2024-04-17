麻將瘦身法　坐着減肥每小時消耗200卡

雖然說久坐不動容易導致脂肪積聚，形成肚腩，但有沒有想過原來打麻將也能輕鬆瘦身？有網民實測「麻將減肥法」每小時能消耗200卡，讓大家既能享受打麻將的樂趣，也能無痛瘦身，同時減輕在假期時放肆地大吃大喝的罪惡感。

原來坐着動腦經也相當消耗熱量，根據肯特大學的運動機能研究者表示，在打牌時每小時會消耗105個卡路里，也有史丹佛神經科學家的研究顯示，西洋棋選手在比賽中一天能消耗高達6000卡，是一般人的三倍以上！至於俄羅斯西洋棋選手更在兩小時的比賽中則消耗560卡，相當於打了一個小時的網球，可見進行這項活動會消耗腦力的同時，也相當燃燒脂肪。由於選手在比賽過程中心跳加速、精神處於緊綳狀態，要思考下一步的同時又要推測對手的策略。根據研究顯示，如果你的工作消耗腦力愈多，你所消耗的熱量也會更高。

至於麻將又如何減肥呢？一名網民利用運動手錶實測後表示，玩桌遊、啤牌的話每小時可消耗90卡，相當於跑步11分鐘、跳繩9分鐘；而玩「電動麻將」所消耗的熱量，平均每小時可達到200卡以上，心率曲線每分鐘86至130下，可見打麻將的緊張刺激感能帶動身體消耗更多熱量。雖然將娛樂和運動結合，可讓減肥過程更輕鬆有趣，愛打麻將的朋友不妨試試看。但最重要還是管住嘴巴，如果沒有控制飲食，照樣嘴饞手執手搖奶茶和炸雞，熱量還是會超標。