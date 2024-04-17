【簡潔生活學】銀髮族　型得起

我知道，很多女性到了熟齡，認為不再年輕，無謂花時間打扮，也局限自己的選擇，50、60歲就要穿上「阿婆衫」，採取半放棄狀態。其實，就算上年紀，也要取悅自己，打扮得時尚有型。

網絡上經常看到一些6、70歲的女士，對自己的裝扮很講究，穿紅着綠，配搭雅致，比起很多年輕時尚達人更要高幾班。著名的，有剛於上月離世的時尚教母Iris Apfel，她熱愛藝術與時裝，曾出版不少關於穿搭的書籍，她的超大黑框眼鏡，成為了她的標記，令人難忘。

韓國也有一位年過70的網絡紅人「米蘭奶奶Milanonna」（中文譯名張明淑），她也是別具型格的「銀髮族KOL」，懂得打扮之餘，又注重飲食、運動，經常分享生活點滴，深得粉絲喜愛，網絡頻道已累積近90萬訂閱。

日本也有一對網紅銀髮夫婦BonPon511@IG，有留意潮流的朋友，對他們一定不會陌生。這對文青系夫婦，經常分享「襯到絕」的情侶裝，衣服色彩斑斕，圖案都是搶眼的格仔或條紋，就算Shocking Pink都難不倒他們，每張照片總予人一種開朗愉快的感覺。

最近也留意到一個IG帳號theplatinumage_，主要放有熟齡女士（也有男士），改造前後的對比照，經過形象工程，看上去起碼年輕十歲，非常吸睛，看她/他們充滿自信的樣子，證明將自己打扮得精神爽利，人也會充滿幹勁。

所以不要為自己年齡設限，只要認真生活，過得開心和充實，自然流露出個人魅力，年齡都只不過數字而已。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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