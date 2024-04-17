佘詩曼威水！《新聞女王》獲紐約電視電影節頒金獎

無綫（TVB）揚威海外！TVB於「2024紐約電視電影節」再接再厲，獲得一個金獎、一個銅獎以及兩個優異獎共四項殊榮。

由佘詩曼、李施嬅、譚俊彥、馬國明、高海寧等主演的《新聞女王》，榮獲「劇本組別金獎」殊榮。成為去年台慶劇之一的《新聞女王》，自開播後在香港及內地引發不少熱話，除在內地播放平台累計有效播放量近10億，社交網話題閱讀量近34億，及短片平台累計話題播放量達64億外，並以7天跨平台總收視平均26.9點成為無綫全年收視總冠軍劇集，單集最高收視更錄得28.4點。

而由羅永賢監製、黃偉強編審的劇集《破毒強人》榮獲「節目執導組別銅獎」殊榮，由陳豪、蕭正楠、胡定欣、張曦雯等主演的《破毒》，七天跨平台總收視平均24.7點，成為無綫該個年度第3高收視劇集，單集最高收視更錄得30.1點成為年度單集冠軍。

至於兩個優異獎名單，分別是黎諾懿主持、透過介紹各區特色大牌檔，分享檔主和食客「人、情、味」故事的飲食節目《大牌筵席》，及深入日本大城小鎮、甚至鄉郊深山，發掘當地多種「住法」真實面貌的《日本18種住法》，兩個節目分別獲得「飲食節目組別優異獎」及「生活消閒節目組別優異獎」。