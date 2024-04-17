汪小菲娶新歡Mandy　前夫吐委屈心聲被爆離婚真正原因

大S前夫汪小菲今年3月底向認識不到半年的新歡馬曉梅（Mandy）求婚成功，由於Mandy過去也有過一段婚姻，Mandy前夫Robert的動態也成了外界關心焦點，才發現原本公開發聲祝福的Robert，近來透露自己的社交帳號遭惡意刪除，對這段舊情似乎有滿腹委屈及無奈。

當時Robert的社交網也被公開，由於他的社交網還保留不少和Mandy的愛的回憶，加上網上傳聞甚囂塵上，Robert疑似不堪騷擾，在社交網解釋保留照片是因為作品出自於他的事業品牌，代表他的精神以及對感情全力付出，他也公開祝福Mandy：「請大家尊重過去愛的人，過去就過去了，生活輿論何嘗不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福。」

雖然Robert高EQ獲得許多掌聲，不過沒2天，他就在個人社交網訴苦，無奈嘆：「這世界還有光嗎？」並PO出多張帳號截圖，上頭有多張布滿玫瑰的燭光晚餐照，其中一張蛋糕照片，蛋糕上頭還有大大手寫字「FOREVER LOVE Mandy」，看似是和Mandy有關的回憶照。

據悉，日前他的帳號遭刪除，平台稱他的帳號涉及發布違規內容，或被他人舉報含有相關違規問題，讓Robert非常無奈：「握着腦袋，看着心寒，我發了全世界我自己有的過往，我的照片，我被扼殺，消費，其他人卻可以，我被輕易刪除。而我卻說不出話。」他只能安慰自己：「反正再重開一次就行。所有的設計篇章，努力再一次！」然後Robert意有所指地說：「沒有人問辛不辛苦，反而問你達成了甚麼。需要多一些勇敢，多一點時間，多一點寬容。」

文末Robert還用于文文的《體面》的歌詞，疑向Mandy說：「鏡頭前面是從前的我們，就保留告別的尊嚴，不後悔也尊重結尾。」引來大批親友團加油打氣，還有朋友跳出來氣憤表示：「真的是遇到很不善良的人⋯她（M)不會真正開心幸福的。）雖然Robert沒有回應該留言，但看到有人安慰他值得更好、並表示有「更好的人」等他，Robert則回應：「謝謝。」