張兆輝撐珠海「夜繽紛」　有人竟叫佢賣老翻CD？

藝人張兆輝近年主力在內地發展，他早前北上拍劇集《夜色正濃》，在內地逗留了3個月，因在廣東拍攝，因此他不時駕其靚車穿梭中港兩地。雖然有多部名車及家住貝沙灣豪宅，但他一向貼地，不時在拍攝場地附近「掃街」，最近他便宣傳「夜繽紛」光顧街邊小食。

他今次推介是珠海，日前便拍片介紹夏灣夜市，並發文指：「珠海夜市奇景#城市中的煙火氣 #路邊攤美味 #街頭美食。」張兆輝在片中紀錄了檔主開市前推車時車水馬龍的震撼場面，並形容為好壯觀的奇景，現場有過百部小販車在街上轉來轉去，非常熱鬧，看似混亂卻秩序井然。他在一個賣海鮮的攤檔停留，見到比他手掌還大的瀨尿蝦，現場有不少人在覓食，還有豬仔骨、炸番薯、龍蝦、麵包蟹等，還有各式各樣的美食及甜品。

網民見到張兆輝又介紹貼地小食，紛紛留言：「輝哥，珠海旅遊宣傳大使非你莫屬」、「輝哥，太帥了，宣傳大使」、「輝哥都來體驗夏灣消夜啊」，更有人搞笑指：「陳飛行，大飛哥，這地方很適合你賣翻版CD」，竟獲張兆輝回覆：「有得諗！」原來當年張兆輝在劇集《天地男兒》中曾演賣翻CD的古惑仔陳飛行，當然兩人只是說笑。

其實張兆輝也並非只撐北上消費，他在月初便拍片介紹一間香港的日本餐廳，大歎海膽松葉蟹及魚生等，還指着外面指香港夜景多美，並發文寫道：「香港❤️生活就像坐過山車，有高峰也有低谷，無論好與壞，都只是暫時的。」