中年2演唱會︱孖古淖文唱《李香蘭》　譚輝智感謝索老婆

《中年好聲音 2慈善演唱會》前晚（15日）尾場圓滿結束，狄波拉、江美儀及 冼靖峰（Archie）前來捧場，一眾「中2」歌手包括古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、陳俞霏、陳蒨葶、林若盈等在舞台施展渾身解數，歌單上作出少許改動，包括陳俞霏和鄭梓浩合唱《乾一杯》；古淖文原本以《Desperado / 不如不見》向梅艷芳致敬，改為以梅姐的快歌medley替代，他更和譚輝智合唱了《李香蘭》。獻唱演唱會最後一首歌《凡星》前，眾歌手在台上分享參與《中2》比賽的感受，黃劍文感謝製作團隊，直言「因為有你們才有我們」，他特別多謝屋企人支持他比賽，尤其是婆婆，因為婆婆是TVB的粉絲。

顏米羔就感謝他一班「米粉」（粉絲䁥稱）：「他們很錫我也很愛我，還有今天是我媽媽生日，我很任性要她陪我渡過，Happy Birthday 。」「愛妻號」譚輝智表示最多謝老婆：「因為無啦啦去了唱歌，她也要適應，要多謝我的粉絲，我居然有粉絲。」王學琳亦多謝老公陪她一齊癲，而劉威煌搞笑稱大家都多謝老婆或老公，他也要多謝老婆：「佢不單止在這9個月照顧我，更要照顧喜歡我的人。」最後古淖文表示一直以來，比賽多謝了所有人，忘記了多謝爸媽和自己：「 每一個人，只要找到適合自己的地方，都一樣可以發光，感恩在最好的時間，遇上最好嘅自己。」