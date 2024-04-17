黃子佼徒弟LuLu首現身變激烈衝突　Selina認曾聯絡

台灣藝人黃子佼於「#MeToo」風波中被爆出涉性侵多位未成年女性，又被揭於色情網站購買7部少女性影像而違反《兒少性剝削防制條例》，形象一落千丈，更連帶佢身邊人都被網友攻擊，就好似力撐佢嘅太太孟耿如及恩師張小燕咁，今日（17日）就輪到佢徒弟LuLu（黃路梓茵）喺公開活動上，被台灣傳媒迫到變「激烈衝突」。

LuLu今日與台灣藝人蔡凡熙出席運動品牌活動，佢日前發文以「心碎一地」批師父黃子佼嘅不當行徑，心情明顯受影響。佢今日為事件發生後，首度出席公開活動，事前就表示唔受訪，台上仍敬業擺出笑容，不過記者會後佢喺多位公關、經紀人包圍下匆匆離開之時，大批媒體追訪佢而演變成追撞，爆發激烈衝突。過程中媒體在不斷提問：「有和黃子佼聯絡嗎？」、「對於兒少剝削修法有甚麼看法」等，長達5分鐘被媒體包圍，LuLu依然一句話絲毫不說。

而黃子佼好友任家萱（Selina）今日出席活動時，表示當時一見到對方色情網站購片新聞後十分震驚，隔天傳8字訊息畀黃子佼：「勇敢面對，珍惜所愛。」至於同黃子佼仲係咪朋友？佢語帶保留表示：「這個我目前沒有太多想法。」亦認為佢可能唔會復出演藝圈，依家二人冇再聯絡：「我不是當事人，但這樣是對他自己、家人都好，現在應該是要保護好家人才是比較要在意的。」

另外，爆料黃子佼涉性侵未成年女性嘅網紅透露，喺主張抵制黃子佼後不僅狂被抹黑攻擊，甚至仲有人假冒受害者去探聽進度，尋日（16日）更公布「不自殺聲明」，令網友擔心其安危。