哈利波特手機有幾Magic？

《哈利波特》雖然已完結一段時間，但麻瓜Fans依然有很多。最近小米再跟這IP聯手推出別注手機Redmi Turbo 3，機背特別採用鉑金襯藍色設計，下半部印有霍格華茲的浮雕校徽，上半部相機模組旁是照明咒拉花，同時巧妙地把哈利的閃電傷疤與閃光燈二合為一，相當有心思。

配套亦魔法感十足，例如SIM卡針被造成校徽形狀;弧形保護殼印有「Harry Potter」字樣;預載專屬主題及桌布;就連包裝也滿是「對角巷」的場景圖，若然提早預售更可獲支架、明信片及貼等紙等定製周邊。硬件方面，配備了8s Gen 3晶片、6.67吋120Hz屏幕及90W快充5,000mAh電池。此機售價低至2,699人民幣，現正於內地開賣。

同場加映︰新波子「駕」到

聯乘手機最近仲有部Magic6 RSR，屬HONOR第二度跟PORSCHE DESIGN合作的結晶品，整個機背線條靈感源自保時捷的飛線設計，光滑質感恍如Taycan跑車，而六邊形相機則帶有超跑的硬朗風格，跑味十足！手機特別交由德國史圖加特的工匠進行調色，提供「瑪瑙灰」及 「冰莓粉」兩款配色。內置S8 Gen3晶片、6.8吋5000nits亮度OLED屏幕及5,600mAh電池，相機更搭載1,200點激光雷達陣列對焦系統，抓拍能力媲美單反相機。