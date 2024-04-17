Marf抗拒情侶裝　不介意為男友Locker襯衫

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）應商場之邀親自配搭多套春夏裝扮，完美演繹不同風格。Marf自認從小貪靚，入行後經常與不同的造型師合作，交流配搭心得，令她對時尚更添興趣，她表示：「以前覺得時尚係比較遙遠嘅嘢，因為係好專業，感覺好難接觸，當慢慢有更多機會認識時裝之後，就會發現其實係一件好簡單嘅事，只要大膽啲，唔需要過分介意其他人嘅目光，原來自己覺得舒服，自然會有信心。」

雖然天生擁有衣架身形，但Marf從不胡亂購物，講到穿搭之道，她稱全靠想像：「可能嗰日想做一個賽車手，就會打扮成賽車手咁；有時想扮婆婆，就會配襯復古婆婆Look；嗰日想打扮成一個男仔，我就會將恤衫攝入低腰牛仔褲入面，所以我嘅配搭哲學就係角色扮演。」蜜運中的Marf，雖然未能接受「襯到絕」的情侶裝，但不介意為另一半襯衫：「我會先觀察對方嘅心情去決定點搭配，如果當日對方唔想着得太正式，就幫佢配襯隨性、舒服啲嘅造型，最重要係有獨有嘅氣場。」

另外，Marf認為特色單品更能為穿搭畫龍點睛：「我很少將顏色拼到好亂，私服多數好樸素，最鍾意大地色系，有時會添加一啲頸鏈、鼻環、耳環或腰帶令打扮冇咁單調。如果要着得誇張啲嘅服裝，就會配搭一、兩件比較貼地同普通嘅單品，呢個就係我嘅秘訣！」雖然Marf自認不會亂買東西，但也有心頭好：「我有過百對耳環同鼻環，帽都有過百頂。」