洪嘉豪認老　唔知郭柏妍有冇嚟未睇騷

歌手洪嘉豪今日（17日）出席活動，剛完成兩場紅館演唱會的他自言元氣大傷，完騷後更只休息2天便要繼續開工，精神還未恢復：「完咗騷之後，我以為會鬆一口氣，喺慶功嘅時候會狂食，點知最後我只喺靜靜咁坐喺度食嘢，感覺不再年輕。」又言當時經理人有問自己需不需要放假，但自己卻自以為是拒絕了。

洪嘉豪笑言完成演唱會後回復正常食量，不過還是想繼續保持自己的「纖腰」，不想放棄自己的身形，透露演唱會前有約56公斤。問到演唱會有沒有邀請到郭柏妍到場觀賞？洪嘉豪稱不知道對方有沒有來：「我之前有睇佢啲訪問片，都知道佢好內疚自責，我都有透過社交平台叫佢唔使覺得抱歉，不過佢都喺覺得唔好意思。」

首次踏上紅館開騷的洪嘉豪表示第一場演出未如理想，自覺在台上呼吸不順暢，於是在第二日開騷便請教有紅館演出經驗的張敬軒，指張敬軒教他一定要學會調節自己的呼吸，不能跟着身邊的工作人員着急：「佢畀完呢招我，第二場騷即刻用呢個方法，果然好有用，我嘅呼吸真喺好咗好多（點報答張敬軒？）惟有好好上佢送畀我嘅課堂。」

講到張敬軒贈咪給洪嘉豪，洪嘉豪指自己原本有一支白色咪，但豈料唱完四首歌後，白色咪就出事了，問到會否想回贈一支咪給張敬軒？洪嘉豪說：「暫時未，因為呢幾日都好忙，我同佢喺在心中。」