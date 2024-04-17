黃妍街頭奔走一身汗　化身小巴司機樂在其中

歌手黃妍（Cath）完成《4891》專輯後，在2024年推出全新單曲《黃言》，希望大家都要打從心底欣賞自己的好，學懂稱讚自己。新歌MV中，Cath變身小巴司機，清晨在街頭奔走，跑得一身汗，但她卻樂在其中。

她覺得好多人都會懷疑自己、批評自己，但其實每個人都有優秀的一面，Cath的新歌就是希望提提大家，不妨天天稱讚自己，別忘記自己的好，就如歌詞中「世界可以坎坷 祝我隨時讚我」。其實「讚我」這句歌詞，是Cath的口頭禪，她常常會為著一些小事情，請朋友、工作人員稱讚自己，她說：「例如嗰日個妝化得好好，我都會同人講『係咪好叻呀？讚我吖！』」她續稱：「自信心低嘅時候就會讚自己，例如清潔完屋企，會讚都執得個屋企幾乾淨吖！又或者寫完一首歌，覺得幾好聽，就會讚自己寫得好聽。」

MV裏面出現了3個女生，她們在最普通的生活日常，都為自己打打氣，當中包括Dancer、宅女，還有小薯茄的童童所扮演的OL。童童飾演的OL，如一般打工仔，朝早追小巴趕返工，返工做到一肚氣，Lunch Time去公園食件三文治，在忙裏偷閒的空檔裏，欣賞為生活打拼的自己，Cath就充當為大家打氣的使者，把大家拉在一起，開懷起舞。

MV拍攝於清晨時份，在街頭拍攝快樂奔跑玩樂的畫面，但沒想到短短幾秒的鏡頭，卻要NG多次，Cath解釋：「我哋係跑咗好多轉，因為要就角度，又要交戲，所以唔只我哋，連Crew都要模擬跑，結果條街係不停有人喺度跑，大家都做咗一日嘅運動量，但好好笑好好玩！」至於她化身小巴司機角色，原來之前拍《哀傷的作者》MV扮過的士司機，因冇車牌關係，她只是作狀㩒開閂門掣，還跟導演講笑，希望下次可以揸巴士，便儲齊一套。童童與Cath首度合作，覺得Cath個性直率坦誠，是一個好可愛的女仔，好開心可以合作，又讚新歌人如其歌，一樣好正能量。