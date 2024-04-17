林夏微陳展鵬行千級樓梯氣咳　黑雨拍攝險被雷劈

無綫劇《逆天奇案2》播出以來收視節節上升，日前陳展鵬、林夏薇、張頴康、黃智賢及蔣祖曼互相「出賣」互爆大家拍攝時搞笑一面，其中一幕陳展鵬約林夏薇見面希望表白想復合卻被拒絕，陳展鵬透露現場要步行超過1000級樓梯在一棵大樹旁拍攝，除了行到氣咳，連向來有運動的林夏薇當日都行到腳震震，林夏薇解釋：「當日係黑雨警告，大家都冒住畀雷劈嘅危險去拍，唔係講笑，真的有個雷兜頭劈落嚟，等咗幾個鐘稍為停雨，我哋就爭取時間行咗超過1000級樓梯上去，拍完再急急落樓梯，驚又再行雷閃電，陳展鵬就笑我落樓梯腳震，我的確係控制唔到啲肌肉，因為對腳好攰，不停咁抖，畀他發現咗，成日用嚟笑我。」

至於全劇「最疏扶」的角色非張頴康莫屬，經常都偷閒練高爾夫球，張頴康笑言：「我呢個精神病人，喺監獄裏面，又唔使化妝梳頭，我等大家埋位有好多時間，又對住成個草地，我車尾長期有兩枝高爾夫球棍，就當然利用一下時間練習啦，點知俾工作人員拍低咗視頻，話我真的似足精神病人，所以這個角色不用培養情緒，我一嚟就入戲。」

蔣祖曼就爆料指黃智賢（Ben）是開籠雀，她說：「佢只要未埋位前就唱歌，表演慾非常強，有時拍到半夜突然傳來午夜歌聲，佢話可以令大家唔眼瞓，不過佢真係唱得好好聽，更俾我偷拍到他，我成日都問佢幾時帶我去登台。」阿Ben亦讚對方唱歌好聽，原本《逆天》首輯之後都想一齊情侶檔登台，可惜遇上疫情，蔣祖曼即謂: 「我有好多首本歌，隨時都可以配合，我都好想掘金呀。」

《逆天奇案2》有不少藝人驚喜客串，其中相隔26年再拍無綫劇的梁小冰終於在昨晚（16日）一集登場，她以落泊又蒼老的造型示人，滿頭白髮加上皺紋，樣子比現實中的小冰要老一截，小冰坦言答應監製邀請演出，全因角度夠高難度：「唔經唔覺都主演咗50幾部作品，作為演員梗係想所有角色都演吓，呢個角色好有挑戰性，大家都會諗我會演CEO高層呢啲角色，呢個角色無論遭遇同造型都夠晒估唔到。」

談到老妝的過程，小冰笑言不足半小時便完成，她指由於監製想於劇集播出前盡量保密「老妝」造型，她為此花了不少心力：「好多演員要求合照，我都要諗好多原因去拒絕，因為唔想曝光個妝，造型一曝咗光就會令到觀眾冇晒驚喜。」除了化老妝，她更為角色而刻意減磅：「我最高峰體重係132磅，拍攝嗰陣我減到116磅左右，我依家就已經減到104磅，簡直係重生一樣！」小冰大嘆Baby Fat搞到「襟老唔襟瘦」：「就算我瘦到成條藤咁，塊面都係肥肥地，要去到參選時93磅嗰陣先會睇落係瘦。」