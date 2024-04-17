馮允謙新歌用自己名嚟起　本尊都想問點解...

唱作歌手馮允謙（Jay）形象斯文淡定，填詞人黃偉文（Wyman）以Jay的好脾氣為新歌的創作靈感，創作出《JAY FUNG儀態訓練學院》，Jay對將自己的名放在歌名感到好奇，他說：「係Wyman諗㗎！我都有問點解？可能佢寫呢首歌嘅時候都會諗，點解Jay Fung平時或者出嚟做嘢，畀別人印象情緒比較冷靜，或者對任何事都會好正面或者冷靜。」新歌班底由June作曲，王雙駿編曲和監製，幾年前跟王雙駿合作《因愛之罪名》，已經好鍾意。今次再次合作，新歌比較難唱，笑言：「唔知點解每次同佢合作都會好爆和挑戰高難度，不過經過佢手嘅歌我都好有信心。」Jay自爆也會發脾氣，他說：「但同其他人合作時，會希望保持大家都舒服嘅狀態，係一種尊重。無論對方任何行為，我自己嘅行為都要盡量做好，唔好理人哋點樣做，會做自己，展現尊重嘅態度。」

新歌MV安排在一間高級餐廳場景，Jay坐在餐枱前，突然一班食客瘋狂搶食物，椅子都被撞跌，他們衝過Jay身邊時亦幾乎將他扯落地，Jay保持儀態繼續安坐位上，最後他看到一位小男孩沒有跟著去搶食物，於是上前拖着小男孩離開。Jay表示埋位前略施小計與小男孩混熟，他說：「之前拍微電影曾經同小朋友合作過，同小朋友拍MV就係第一次，其實我都係個大細路，同小朋友做對手戲最緊要係要同佢做朋友，先至有默契。同事準備咗好多零食，雖然我要Keep fit無得食，但我就攞去氹小朋友。」其實Jay對待小孩甚溫柔，給男孩講解劇情和練習走位排戲，慈父感爆燈。