「大騎樓」落選港姐郭珮文,憑兇猛的上圍成功上位,成為宅男女神。加上其率真的性格深受觀眾歡迎,雖然落選但仍受到公司重用,在娛樂圈發展大展拳腳。近日更加入處境劇《愛.回家之開心速遞》玩倒奶,令人眼前一亮。

她透過社交平台分享美照,身穿藍色貼身連身裙的她在街頭取景拍攝,強勁上圍震撼眼球外,沙漏身形更為振奮,令人目不暇給。見她在糖果店前留倩影,S形身段表露無遺,加上一句:「Take me to the candy shop」,宅男全城傾倒。