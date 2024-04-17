Anson Lo首踏巴黎拍MV　思考拍拖是否要放下工作

MIRROR正忙於世界巡迴演唱會，但成員盧瀚霆（Anson Lo）仍抽空於出發前製作新歌《深閨》，並於早前完成英國站巡唱後，與團隊到巴黎為歌曲拍攝MV，當地氛圍正好配合這次甜到漏的歌詞。

新歌是Anson Lo在自己所有歌曲中最喜歡的一首慢歌，內容是講當愛上一個人之後，可以為對方變成一個黐家的人，被對方獨佔，甚至放棄名利，Anson Lo坦言歌詞完全說中了他的心態：「歌詞其中一句：『拒絕再做凡間千人迷』，好Relate到自己，同埋令我思考到，如果有一日我真係拍拖，係咪要放下工作？係一首好個人嘅慢歌，所以我喺錄音室唱嘅時候係有唱到喊。」

他指新歌的愛情觀跟本人很脗合，他又幻想自己拍拖，都應該如歌詞所寫，會全神貫於對方身上，他說：「因為我係巨蟹座，係一個住家男人，好鍾意留喺屋企，拍拖嘅話，放工都會即刻返屋企，然後喺屋企食飯睇戲，瞓覺攬埋一齊；假期都未必出街，兩口子一齊煮下嘢食飲杯咖啡，就已經好好。因為如果我鍾意一個人，都好想24小時黐住佢，做乜都OK。」

Anson Lo特別在巡唱出發前將歌曲錄好，然後趁完成英國站演出後，特地前往巴黎拍攝。揀選巴黎拍MV，全因巴黎予人浪漫的感覺，跟歌曲氛圍相似，加上從倫敦到巴黎只需個多小時十分方便，所以絕對是不二之選，而整個拍攝過程中，Anson Lo最喜歡在巴黎鐵塔拍攝的場口，他說：「夜晚可以睇到巴黎鐵塔唔同嘅燈光閃法，好靚！同埋我哋拍攝嘅地方只係隔住一條河，可以好近咁望到巴黎鐵塔，又大好靚，又襯首歌，可以拍埋入MV裏面，有剔咗Bucket List嘅感覺。」被問到又要巡演又要拍MV，體力上可以應付得到，他坦言：「每次都係同自己講，應付唔到都要應付，因為做完巡演，話唔攰都係講緊大話，但只要每次做嘅嘢，都係自己好期待嘅作品，攰就唔係咁大問題。」

今次是Anson Lo首次踏足巴黎，除了拍MV以外，他亦有在當地遊覽，他分享道：「有周圍睇吓名勝、景點，買咗少少嘢，又有探索下啲咖啡店，坐低飲下嘢食下嘢，又或者喺條街行下。其實今次巡演又好，喺巴黎拍MV又好，最鍾意做嘅嘢唔係買嘢，而係喺條街度行，因為喺香港一落樓就上車去工作目的地，好少喺條街度行，我好想喺唔同國家嘅街上面行，感受下嗰個國家嘅氣氛係點樣，可以見到好多人唔同嘅面貌，做人處事方式，都會好好奇，齋行都好有趣好好玩。」