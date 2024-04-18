【是日通勝】

農曆三月初十

甲辰年 戊辰月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：交易、嫁娶、動土

忌：取魚、開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運相當差，切勿因金錢損失而迷失自己。

金牛座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

雙子座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

巨蟹座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

獅子座：心情起了變化，易激動不安，提防惹爭端。

處女座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

天秤座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

天蠍座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

人馬座：受人事困擾，事業遇阻力，必須謹言慎行。

山羊座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

水瓶座：容易為小事而動氣，今天保持低調免惹禍。

雙魚座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）馬 工作忙

鼠：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

牛：貴人運強，家中長輩是你的經濟後盾。

虎：工作運欠佳，易因精神不集中而犯錯。

兔：事業運平平，做任何決定要想多一步。

龍：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

蛇：投資運不錯，有機會獲一筆意外收入。

馬：是日沖煞，工作繁忙，累到喘不過氣。

羊：應以平常心看得失，過分執着冇好處。

猴：激動沒好處，毋須因別人一句話扯火。

雞：桃花旺，很適合跟伴侶享受二人世界。

狗：人緣好，獲身邊人關照，要懂得感恩。

豬：心不在焉，容易分心，做事效率欠佳。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

觀「眼」知性格

眼睛一向被人描繪為「心靈的窗戶」，而面相學有所謂「看貴在眼」之說，意思指眼睛代表智慧、領導力和活動力，其大小、位置、眼形、眼神等，除了反映一個人的性情外，也透露出人生運勢的高低起伏，包括事業、功名、財富、感情、婚姻等。

1.眼大眸子也大，可稱為孩子眼或假桃花眼，性格優點是有孩童般的性格，熱情如火，活潑好動。缺點是言語溝通過於直白，欠缺通圓之道，容易輕信他人，易受人欺騙，常有假桃花出現，以致感情不穩定，常有感情上的風波。

2.眼小的人，性格優點是聰明機靈、富有上進和創新精神、樂善好施、心思細密、謹慎保守。缺點是固執己見、較自私，往往以我為中心，讓人覺得難以親近，凡事多顧慮，以致容易錯失機會。

3.眼圓的人，性格優點是比較聰慧機智、有敏銳的洞察力、真誠開朗、人緣很好、積極樂觀。缺點是做事不顧後果，對遠瞻性的工作不感興趣，屬於實戰工作類型，自我的心態調整能力較差，很容易受到外界干擾。

4.眼形長的人，性格優點是容易與他人相處，正財運頗佳，同時也比較喜歡隱藏心事。缺點是個性武斷、不喜歡隱藏心事、喜怒無常，常讓人覺得難以相處，導致人緣較差。